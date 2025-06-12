"Без розовых очков". Рамина рассказала о любви с военным и дала важный совет

Блогер и журналистка Рамина поделилась, что помогло ей экологически пережить расставание с женихом-юристом Евгением Прониным и открыть сердце новой любви.

Как сообщает РБК-Украина (проект Styler), об этом она рассказала в интервью Elle.

Как пережила разрыв и открылась новой любви

Рамине помогли поддержка друзей, родных и психотерапия. Работа над собой позволила выйти из предыдущих отношений без лишних обид и начать двигаться вперед.

"Мы много работали над тем, чтобы я поняла свои реакции, свои ожидания, свое поведение в отношениях", - пояснила она.

В новые отношения журналистка входила без розовых очков и фантазий. Она четко видела плюсы и минусы своего партнера и дальше решала, подходит он ей или нет.

"И главное - я больше не пыталась казаться лучше, а была собой", - отметила она.

Рамина о расставании с женихом (фото: instagram.com/raminalalala)

Важный совет от Рамины

Тем, кто на распутье, она советует взять паузу и обратиться за помощью.

"Дайте себе время и поддержку специалиста. Потому что как в успешных отношениях ответственны оба, так и в завершенных - тоже", - подчеркнула она.

О новых отношениях с военным

О любимом Рамина говорит осторожно. Ради безопасности они держат отношения вне камер.

Однако она не исключает, что когда-то может познакомить мужчину с публикой. Но пока они наслаждаются приватностью.

"Мой парень не публичный человек, и ему точно не нужно тратить энергию на посторонние эмоции. У нас есть наше "мы", чего вполне достаточно", - отметила она.

Рамина об отношениях с военным (фото: instagram.com/raminalalala)

В новых отношениях журналистка чувствует себя счастливой. Любимый дарит ей ощущение безопасности и спокойствия.

"Единственный человек, с которым я чувствую себя защищенной, - это мой парень. Совсем не имеет значения, где мы находимся: в Краматорске, на Харьковщине или в Киеве. Когда он рядом, я знаю: со мной ничего не случится. Мне просто спокойно".

Напомним, Рамина объявила о расставании с Прониным в апреле 2023 года. Пара была вместе 5 лет и готовилась к свадьбе.

С бывшим у журналистки дружеские отношения. Более того, именно он приложил руку к ее знакомству с новым возлюбленным. Евгений посоветовал Рамине взять у него интервью.