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"Без вас нам було би складно": військові-штурмовики зворушливо привітали українок з 8 березня

Військові записали зворушливе привітання для українок (фото: mil.gov.ua)
Автор: Юлія Гаюк

Захисники 79 окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ мило привітали українок зі святом 8 Березня. У відео військові по черзі з'являються в кадрі та говорять свої побажання дівчатам і жінкам.

Зворушливе відео з'явилося на сторінці 79 ОДШБ ЗСУ у Facebook.

Привітання з 8 Березня від військових

Бійці окремої десантно-штурмової бригади Миколаєва записали миле привітання з 8 Березня для українських дівчат і жінок. Військові бажають їм залишатися такими ж сміливими, жіночними та вірити в перемогу України.

"Шановні наші українські жінки! Вітаю вас із цим чудовим святом весни, ніжності, краси та водночас рівних прав і сталевої мужності. Адже ви ті, хто дарує нам сили, наснагу, хто не дає нам втратити віру в добре та світле", - говорять чоловіки.

Вони додають, що саме жінки та діти є майбутнім України, яке військові не припиняють захищати. А найголовнішим побажанням стала, звісно, перемога України.

"Пам'ятайте, що ми вас захищаємо. Будемо захищати. Вірте в нас і в нашу перемогу", - сказали військові.

Жінки в лавах ЗСУ

Окрім привітання, на сторінці бригади з'явилися світлини захисниць-десантниць.На них зображені представниці різних військових спеціальностей: розвідниці та медики, зв'язківці та психологи, діловоди та кухарі.

Українські захисниці в складі 79-ї окремої ДШБ (фото: facebook.com/79AMBUA)

Станом на липень 2022 у ЗСУ служило понад 50 000 жінок. Це найбільше число серед усіх країн Європи.

Раніше ми розповідали, чи варто скасовувати або переносити свято 8 Березня в Україні.

Читайте також, які інші жіночі свята існують у світі.

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