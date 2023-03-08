"Без вас нам было бы сложно": военные-штурмовики трогательно поздравили украинок с 8 марта

Поздравления с 8 марта от военных

Бойцы отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева записали милое поздравление с 8 марта для украинских девушек и женщин. Военные желают им оставаться такими же смелыми, женственными и верить в победу Украины.

"Уважаемые наши украинские женщины! Поздравляю вас с этим замечательным праздником весны, нежности, красоты и одновременно равных прав и стального мужества. Ведь вы те, кто дарит нам силы и воодушевление, кто не дает нам потерять веру в доброе и светлое", - говорят мужчины.

Они добавляют, что именно женщины и дети - будущее Украины, которое военные не перестают защищать. А самым главным пожеланием стала, конечно, победа Украины.

"Помните, что мы вас защищаем. Будем защищать. Верьте в нас и нашу победу", - сказали военные.

Женщины в рядах ВСУ

Кроме поздравления, на странице бригады появились фотографии защитниц-десантниц. На них изображены представительницы разных военных специальностей: разведчицы и медики, связисты и психологи, делопроизводители и повара.

Украинские защитницы в составе 79-й отдельной ДШБ (фото: facebook.com/79AMBUA)

По состоянию на июль 2022 года в ВСУ служило более 50 000 женщин. Это самое большое число среди всех стран Европы.