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"Без вас нам было бы сложно": военные-штурмовики трогательно поздравили украинок с 8 марта

Военные записали трогательное поздравление для украинок (фото: mil.gov.ua)
Автор: Юлия Гаюк

Защитники 79 отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ мило поздравили украинок с праздником 8 марта. В видео военные поочередно появляются в кадре и говорят о своих пожеланиях девушкам и женщинам.

Трогательное видео появилось на странице 79 ОДШБ ВСУ в Facebook.

Поздравления с 8 марта от военных

Бойцы отдельной десантно-штурмовой бригады Николаева записали милое поздравление с 8 марта для украинских девушек и женщин. Военные желают им оставаться такими же смелыми, женственными и верить в победу Украины.

"Уважаемые наши украинские женщины! Поздравляю вас с этим замечательным праздником весны, нежности, красоты и одновременно равных прав и стального мужества. Ведь вы те, кто дарит нам силы и воодушевление, кто не дает нам потерять веру в доброе и светлое", - говорят мужчины.

Они добавляют, что именно женщины и дети - будущее Украины, которое военные не перестают защищать. А самым главным пожеланием стала, конечно, победа Украины.

"Помните, что мы вас защищаем. Будем защищать. Верьте в нас и нашу победу", - сказали военные.

Женщины в рядах ВСУ

Кроме поздравления, на странице бригады появились фотографии защитниц-десантниц. На них изображены представительницы разных военных специальностей: разведчицы и медики, связисты и психологи, делопроизводители и повара.

Украинские защитницы в составе 79-й отдельной ДШБ (фото: facebook.com/79AMBUA)

По состоянию на июль 2022 года в ВСУ служило более 50 000 женщин. Это самое большое число среди всех стран Европы.

Ранее мы рассказывали, следует ли отменять или переносить праздник 8 марта в Украине.

Читайте также, какие другие женские праздники существуют в мире.

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8 марта