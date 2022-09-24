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"Без дронів, як без очей: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ

Новость на русском →
Субота 24 вересня 2022 17:28
"Без дронів, як без очей: волонтер терміново просить допомогти ЗСУ Волонтер збирає гроші на двони для ЗСУ (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Самарук

Українській розвідці на фронті необхідні дрони, тому волонтери оголосили терміновий збір і просять долучатися до допомоги бійцям ЗСУ.

Про це пише відома волонтерка Наталія Юсупова у своєму Facebook.

На гарячих напрямках на передовій тривають постійні ворожі обстріли, атаки майже не припиняються. Тому українським воїнам необхідно допомогти із забезпеченням, щоб наблизити перемогу.

За словами волонтера двом підрозділам української розвідки дуже потрібні дрони.

Для того, щоб придбати два квадрокоптера Mavic 3 Combo, потрібно 115 500 грн.

Наразі вдалось зібрати 53 тис.

"Двом підрозділам розвідки дуже потрібні квадрокоптери. Дуже важко збирати. Без дронів, розвідка, як без очей. Якщо кожна людина перечислить 10-20 грн, ми швидко зберемо", - написала волонтер.

Реквізити для допомоги:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Юсупова Наталія
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк
  • IBAN UA753220010000026204306753142.

Нещодавно волонтери збирали гроші на дрони для українських військових у Херсонській області.

А також ми розповідали, що для допомоги українським військовим проведуть онлайн-забіги "ЗСУ RUN".

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