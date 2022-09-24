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"Без дронов, как без глаз: волонтер срочно просит помочь ВСУ

Новина українською →
Суббота 24 сентября 2022 17:28
"Без дронов, как без глаз: волонтер срочно просит помочь ВСУ Волонтер собирает деньги на двуна для ВСУ (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

Украинской разведке на фронте необходимы дроны, поэтому волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.

На горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские обстрелы, атаки почти не прекращаются. Поэтому украинским воинам нужно помочь с обеспечением, чтобы приблизить победу.

По словам волонтера, двум подразделениям украинской разведки очень нужны дроны.

Для того чтобы приобрести два квадрокоптера Mavic 3 Combo, нужно 115500 грн.

Пока удалось собрать 53 тыс.

"Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры. Очень трудно собирать. Без дронов, разведка, как без глаз. Если каждый человек перечислит 10-20 грн, мы быстро соберем", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи:

  • PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
  • 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
  • 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
  • 5375411504293973 Монобанк
  • IBAN UA753220010000026204306753142.

Недавно волонтеры собирали деньги на дроны для украинских военных в Херсонской области.

А также мы рассказывали, что для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги "ВСУ RUN".

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Вооруженные силы Украины
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