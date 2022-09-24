"Без дронов, как без глаз: волонтер срочно просит помочь ВСУ
Украинской разведке на фронте необходимы дроны, поэтому волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.
Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook.
На горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские обстрелы, атаки почти не прекращаются. Поэтому украинским воинам нужно помочь с обеспечением, чтобы приблизить победу.
По словам волонтера, двум подразделениям украинской разведки очень нужны дроны.
Для того чтобы приобрести два квадрокоптера Mavic 3 Combo, нужно 115500 грн.
Пока удалось собрать 53 тыс.
"Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры. Очень трудно собирать. Без дронов, разведка, как без глаз. Если каждый человек перечислит 10-20 грн, мы быстро соберем", - написала волонтер.
Реквизиты для помощи:
- PayPal: pp@nataliiayusupova.name.
- 5168752017223390 ПриватБанк, Наталия Юсупова
- 4149499374344032 ПриватБанк, Юсупова
- 5375411504293973 Монобанк
- IBAN UA753220010000026204306753142.
Недавно волонтеры собирали деньги на дроны для украинских военных в Херсонской области.
А также мы рассказывали, что для помощи украинским военным проведут онлайн-забеги "ВСУ RUN".