"Без дронов, как без глаз: волонтер срочно просит помочь ВСУ

Украинской разведке на фронте необходимы дроны, поэтому волонтеры объявили срочный сбор и просят приобщаться к помощи бойцам ВСУ.

Об этом пишет известная волонтер Наталья Юсупова в своем Facebook .

На горячих направлениях на передовой продолжаются постоянные вражеские обстрелы, атаки почти не прекращаются. Поэтому украинским воинам нужно помочь с обеспечением, чтобы приблизить победу.

По словам волонтера, двум подразделениям украинской разведки очень нужны дроны.

Для того чтобы приобрести два квадрокоптера Mavic 3 Combo, нужно 115500 грн.

Пока удалось собрать 53 тыс.

"Двум подразделениям разведки очень нужны квадрокоптеры. Очень трудно собирать. Без дронов, разведка, как без глаз. Если каждый человек перечислит 10-20 грн, мы быстро соберем", - написала волонтер.

Реквизиты для помощи: