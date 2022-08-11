"Без домашки и поборов": украинка рассказала, как учатся школьники в Польше

Украинка рассказала про учебное заведение в небольшом городе Румия возле Гдыни.

Чем отличаются школы Польши от Украины

Во-первых, в местных школах нет "поборов".

"Фонд есть, он используется для досуга детей (экскурсии, награды, подарки, пицца) у нас в классе - это 10 злотых в месяц (81 гривна)", - рассказала Светлана.

По словам матери школьника, дети в Польше равноправные люди, такие же как взрослые. Утром они обнимаются с директором школы.

Питание в польских школах - очень хорошее.

"Здесь все отлично и дети шокированы, потому что дали картошку с целыми 20 кусками мяса (со слов детей, ясно что преувеличено), в школе готовят вкусно, ну им нравится. Цена, как у нас по дням, примерно 35-45 злотых (285 гривен) в месяц на ребенка, при том, что ехали на экскурсию и обед был проплачен, упаковали сухпай (бургеры, фрукты, сок)", - поделилась украинка.

Школьная программа легче чем в Украине, и опять же, склонности учащегося индивидуальный подход, отмечает она. Домашнее задание детям не задают. Школьных линеек и специальной формы для детей в Польше нет.

Светлана также рассказала, что в школе есть прекрасная библиотека.



"Просто принесли книги и оставили, учет-нет, сама библиотека оснащена всем, есть компы, планшеты, настолки, книги - все даром. То есть ты приходишь в библиотеку и имеешь все ресурсы. Впервые видела очередь в библиотеку, и библиотекарь не стресует, а помогает детям", - отметила женщина.

