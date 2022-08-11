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"Без домашки і поборів": українка розповіла, як навчаються школярі в Польщі

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Польща, Четвер 11 серпня 2022 15:17
"Без домашки і поборів": українка розповіла, як навчаються школярі в Польщі Фото: як навчаються діти в польських школах (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Навчання в школах Польщі дуже відрізняється від навчальної системи в Україні.

Своїм досвідом про польські школи поділилася Світлана Строженко в групі" Батьки SOS " в Facebook.

Українка розповіла про навчальний заклад в невеликому місті Румія біля Гдині.

Чим відрізняються школи Польщі від України

По-перше, в місцевих школах немає "поборів".

"Фонд є, він використовується для дозвілля дітей (екскурсії, нагороди, подарунки, Піца) у нас в класі - це 10 злотих на місяць (81 гривня)", - розповіла Світлана.

За словами матері школяра, діти в Польщі рівноправні люди, такі ж як дорослі. Вранці вони обіймаються з директором школи.

Харчування в польських школах - дуже хороше.

"Тут все відмінно і діти шоковані, тому що дали картоплю з цілими 20 шматками м'яса (зі слів дітей, ясно що перебільшено), в школі готують смачно, ну їм подобається. Ціна, як у нас по днях, приблизно 35-45 злотих (285 гривень) на місяць на дитину, при тому, що їхали на екскурсію і обід був проплачений, упакували сухпай (бургери, фрукти, сік)", - поділилася українка.

Шкільна програма легше ніж в Україні, і знову ж таки, схильності учня індивідуальний підхід, зазначає вона. Домашнє завдання дітям не задають. Шкільних лінійок і спеціальної форми для дітей в Польщі немає.

Світлана також розповіла, що в школі є прекрасна бібліотека.

"Просто принесли книги і залишили, облік - ні, сама бібліотека оснащена всім, є компи, планшети, настолки, книги - все задарма. Тобто ти приходиш в бібліотеку і маєш всі ресурси. Вперше бачила чергу в бібліотеку, і бібліотекар не стресує, а допомагає дітям", - зазначила жінка.

Як ми раніше писали, стало відомо, як працюватимуть школи в Київській області з 1 вересня.

Читайте також, як навчатимуться діти в інших містах України - Києві, Сумах, Львові, Івано-Франківську і так далі.

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