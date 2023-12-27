Бейонсе спіткало нещастя просто на Різдво: що сталося

Деталі

25 грудня, близько 2-ї години ночі, у штаті Техас спалахнув вогонь у розкішному особняку, який на той час перебував під новим володінням.

На щастя, нові власники разом зі своїми двома дітьми встигли вчасно покинути будівлю, вийшовши на вулицю в одязі для сну.

Найбільший прояв полум'я спостерігався на другому поверсі. Рятувальні служби швидко прибули на місце події та ліквідували пожежу за 10 хвилин.

Наразі правоохоронні органи розслідують причини загоряння.

За словами Кіта Розена, організатора екскурсій для шанувальників Бейонсе, будинок, у якому вона провела своє дитинство, завжди привертав увагу її фанів.

"Люди, які їздять у ці тури, шанувальники Бейонсе, фанатики. Побачити будинок, де вона спочатку жила, - це все одно, що поїхати до Вифлеєму - місця народження їхнього лідера", - сказав він.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Зазначимо, що виконавиця жила в цьому будинку в Техасі до 5 років.

Кілька десятиліть тому батьки співачки продали цю нерухомість, а сама Бейонсе та її чоловік володіють розкішним будинком за 200 мільйонів доларів з видом на океан у Малібу.