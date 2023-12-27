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Бейонсе постигло несчастье прямо на Рождество: что произошло

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)
Автор: Иванна Пашкевич

В США сгорел дом популярной певицы Бейонсе, где она жила с рождения до 5-летнего возраста. Беда случилась в рождественскую ночь.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Daily Mail.

Подробности

25 декабря, около 2 часов ночи, в штате Техас вспыхнул огонь в роскошном особняке, находившемся в то время под новым владением.

К счастью, новые владельцы вместе со своими двумя детьми успели вовремя покинуть здание, выйдя на улицу в одежде для сна.

Наибольшее проявление пламени наблюдалось на втором этаже. Спасательные службы быстро прибыли на место происшествия и ликвидировали пожар через 10 минут.

Правоохранительные органы расследуют причины возгорания.

 

По словам Кита Розена, организатора экскурсий для поклонников Бейонсе, дом, в котором она провела свое детство, всегда привлекал внимание его фанатов.

"Люди, которые ездят в эти туры, поклонники Бейонсе, фанатики. Увидеть дом, где она сначала жила, - это все равно, что поехать в Вифлеем - место рождения их лидера", - сказал он.

Бейонсе (фото: instagram.com/beyonce)

Отметим, что исполнительница жила в этом доме в Техасе до 5 лет.

Несколько десятилетий назад родители певицы продали эту недвижимость, а сама Бейонсе и ее муж владеют роскошным домом за 200 миллионов долларов с видом на океан в Малибу.

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