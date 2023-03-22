Бета-каротин, фолієва кислота та клітковина: педіатр назвала корисний фрукт для дітей

Чим такий корисний манго

Манго містить клітковину підтримки здорового травлення, що може бути корисним, якщо в дитини запор.

Цей фрукт багатий на бета-каротин, який дитина перетворює на вітамін А для здоров'я очей і міцної імунної системи. В ньому є тони вітаміну С, потужного антиоксиданту, який стимулює ріст і допомагає нашому організму засвоювати залізо з рослинної їжі для здоров'я крові.

У манго міститься фолієва кислота (для зростання клітин) і вітамін B6, який забезпечує розвиток і функціонування нервової системи, а також фітохімічні речовини, які можуть мати протизапальні властивості для підтримки здоров'я клітин.

Порівняно з іншими фруктами, манго містить багато природного цукру.

Як давати дитині манго