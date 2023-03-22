Бета-каротин, фолиевая кислота и клетчатка: педиатр назвала полезный фрукт для детей

Чем так полезен манго

Манго содержит клетчатку для поддержания здорового пищеварения, что может быть полезным, если у ребенка запор.

Этот фрукт богат бета-каротином, который ребенок превращает в витамин А для здоровья глаз и крепкой иммунной системы. В нем есть тонны витамина С, мощного антиоксиданта, который стимулирует рост и помогает нашему организму усваивать железо из растительной пищи для здоровья крови.

В манго содержится фолиевая кислота (для роста клеток) и витамин B6, который обеспечивает развитие и функционирование нервной системы, а также фитохимические вещества, которые могут обладать противовоспалительными свойствами для поддержания здоровья клеток.

По сравнению с другими фруктами, манго содержит много природного сахара.

Как давать ребенку манго