Бьет по печенке и желудку: самая вредная уличная еда

Уличная еда, быстрые перекусы на ходу, фастфуд – это уже стало неотъемлемым атрибутом современного человека. Однако медики предупреждают, что такая еда может не просто расстроить пищеварение, но и привести к очень печальным последствиям. Некоторые продукты, по мнению врачей, не стоит употреблять даже если очень голоден.

Шаурма

Это самый популярный уличный перекус и лотки с шаурмой стоят на каждом углу. Аппетитное рубленое мясо, овощи и зелень, завернутые в лаваш – лакомство, которое привлекает и взрослых, и детей. А вот эпидемиологи и гастроэнтерологи предостерегают об опасности.

"Конечно, рассказы о том, что в шаурму кладут мясо бродячих собак, кошек и уличных голубей, сильно преувеличены. Неоднократные проверки показали, что таки курица или свинина, как и заявлено в лицензии. Другое дело – какого качества это мясо, не с "душком" ли оно было, хорошо ли моется перед приготовлением? Если лоток уличный, то неизбежно на еду попадает пыль, садятся насекомые. Да и сама по себе шаурма – не лучший перекус, особенно летом. Мясо в сухом лаваше, непонятный жирный майонезный соус – сплошной холестерин которого стоит избегать", - рассказала врач-гастроэнтеролог Лариса Коваленко и добавила, что после такого перекуса можно получить панкреатит, а если продукты некачественные, то и пищевое отравление будет обеспечено.

Сладкая газировка

Несмотря на то, что медики регулярно говорят о вредности этих напитков, их популярность совершенно не падает. И сладкая газировка – это тот напиток, которым запивают фастфуд и уличную еду.

"С каждым годом становится все больше тех, кто совершенно правильно отказывается от них в пользу негазированной простой воды. Люди поняли, что она и не вредит, да и жажду утоляет лучше. Что же касается сладких шипучек, то тут все понятно – масса красителей, сахара пользы не принесут. И совершенно неважно – это какая-нибудь густо-коричневая кола, ярко-зеленый тархун или едва закрашенный лимонад. Почему-то считается, что в последнем варианте меньше вредных компонентов. Это не так – везде гадостей хватает, так что всегда остается риск схлопотать расстройство желудка от какого-то вредного консерванта", - отметила гастроэнтеролог.

Хот-дог

Популярность хот-догов уже давно пошла на спад, а палатки с этим фаст-фудом вытеснили палатки с другими разнообразными видами уличной еды. Тем не менее, хот-дог остается любимым лакомством у молодежи. Гастроэнтерологи называют такую еду убойным ударом по печени и желудку.

"Не всегда качественные и свежие сосиски или колбаски маскируют острыми добавками –корейской морковкой, солеными огурцами. Кетчупы, майонезы совершенно непонятного происхождения – они уже перелиты в неопрятные бутылки. Есть риск не только подхватить инфекцию, но и элементарно заработать изжогу и панкреатит", - уверена Леся Коваленко.

Жареные пирожки, беляши и чебуреки

Такая пища бьет по пищеварительной системе, по печени, по поджелудочной, так как это жареная пища и зачастую масло, на котором все это жарится – очень сомнительного качества. Также под сомнение специалист ставят и начинку такой еды.

"Нет гарантии, что в нее не попадет некачественное мясо, несвежая картошка или яйца. Так что, если уже и решили побаловать себя жареными пирожками, приготовьте их сами дома. И то – не чаще, чем раз в 2-3 месяца, это все же не лучшая еда для наших желудков", - отмечают медики.

Сладкая вата

Сладкая вата – это детское лакомство, хотя и взрослые тоже не прочь побаловаться такими облаками на палочках. Однако самая большая опасность в сладкой вате - это красители и ароматизаторы в больших количествах. Способ приготовления ваты также вызывает ужас у медиков, так как на палочку слой за слоем наматывают сахарные нити и при этом ветром туда в процессе попадает пыль, мелкие насекомые. Продавцы обычно не успевают мыть руки и дают сдачу, берут деньги и наматывают вату почти одновременно. Так что вата – это полная антисанитария.