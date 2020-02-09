Б'є по печінці і шлунку: найшкідливіша вулична їжа

Вулична їжа, швидкі перекушування на ходу, фастфуд – це вже стало невіднятним атрибутом сучасної людини. Проте медики попереджають, що така їжа може не просто зіпсувати травлення, але і привести до дуже сумних наслідків. Деякі продукти, на думку лікарів, не варто вживати навіть якщо дуже голодний.

Шаурма

Це найпопулярніший вуличний перекус і ятки з шаурмою стоять на кожному розі. Апетитне рубане м'ясо, овочі та зелень, загорнуті в лаваш – ласощі, які приваблюють і дорослих, і дітей. А ось епідеміологи та гастроентерологи застерігають про небезпеку.

"Звичайно, розповіді про те, що в шаурму кладуть м'ясо бродячих собак, кішок і вуличних голубів, сильно перебільшені. Неодноразові перевірки показали, що таки курка або свинина, як і заявлено в ліцензії. Інша справа – якої якості це м'ясо чи не з "душком" воно було, добре миється перед приготуванням? Якщо лоток вуличний, то неминуче на їжу потрапляє пил, комахи сідають. Та й сама по собі шаурма – не найкращий перекус, особливо влітку. М'ясо в сухому лаваші, незрозумілий жирний майонезний соус – суцільний холестерин якого варто уникати", - розповіла лікар-гастроентеролог Лариса Коваленко і додала, що після такого перекусу можна отримати панкреатит, а якщо продукти неякісні, то і харчове отруєння буде забезпечено.

Солодка газована вода

Всупереч тому, що медики регулярно говорять про шкідливість цих напоїв, їх популярність зовсім не падає. І солодка газована вода – це той напій, яким запивають фастфуд і вуличну їжу.

"З кожним роком стає все більше тих, хто абсолютно правильно відмовляється від них на користь простої води негазованої. Люди зрозуміли, що вона і не шкодить, так і спрагу втамовує краще. Що ж стосується солодких шипучок, то тут все зрозуміло – маса барвників, цукру користі не принесуть. І зовсім неважливо – це яка-небудь густо-коричнева кола, яскраво-зелений тархун або ледь зафарбований лимонад. Чомусь вважається, що в останньому варіанті менше шкідливих компонентів. Це не так – скрізь гидот вистачає, так що завжди залишається ризик заробити розлад шлунку від якогось шкідливого консерванту", - зазначила гастроентеролог.

Хот-доги

Популярність хот-догів вже давно пішла на спад, а намети з цим фаст-фудом витіснили намети з іншими різноманітними видами вуличної їжі. З усім тим, хот-доги залишається улюбленим ласощами у молоді. Гастроентерологи називають таку їжу забійним ударом по печінці та шлунку.

"Не завжди якісні та свіжі сосиски або ковбаски маскують гострими добавками корейської моркви, солоними огірками. Кетчупи, майонези абсолютно незрозумілого походження – вони вже перелиті в неохайні пляшки. Є ризик не тільки підхопити інфекцію, але й елементарно заробити печію і панкреатит", - впевнена Леся Коваленко.

Смажені пиріжки, біляші та чебуреки

Така їжа б'є по травній системі, по печінці, по підшлунковій, оскільки це смажена їжа і найчастіше масло, на якій все це смажиться – дуже сумнівної якості. Також під сумнів спеціалісти ставлять і начинку такої їжі.

"Немає гарантії, що в неї не потрапить неякісне м'ясо, несвіжа картопля або яйця. Так що, якщо вже вирішили побалувати себе смаженими пиріжками, приготуйте їх самі вдома. І то – не частіше, ніж раз у 2-3 місяці, це все ж не найкраща їжа для наших шлунків", - зазначають медики.

Солодка вата

Солодка вата – це дитячі ласощі, хоча і дорослі теж не проти побавитися такими хмарами на паличках. Проте найбільша небезпека в солодкій ваті - це барвники та ароматизатори у великих кількостях. Спосіб приготування вати також викликає жах у медиків, через те, що на паличку шар за шаром намотують цукрові нитки й при цьому вітром туди в процесі потрапляє пил, дрібні комахи. Продавці зазвичай не встигають мити руки та дають здачу, беруть гроші й намотують вату майже одночасно. Так що вата – це повна антисанітарія.