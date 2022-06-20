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Такой Бессарабку в Киеве мало кто помнит: как выглядел рынок в 1972 году (фото)

Как выглядела Бессарабка в 70-ых годах (коллаж РБК-Украина)
Автор: Людмила Жукова

В сети показали фотографию самого дорогого рынка в Киеве в 70-ых годах. Речь идет о Бессарабском рынке, который горожане называют "Бессарабкой".

Снимок торговой точки опубликовали на странице "Старі фото Києва".

"1972 год. Киев. День на Бессарабском рынке. Снимал Томас Тейлор Хаммонд (Hammond) (США)", - подписали серию кадров.

Как выглядела Бессарабка в 1972 году

Отметим, что на фото можно увидеть цены того времени. Также приятно, что все надписи - на украинском языке.

Как выглядел Бессарабский рынок в 1972 году (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Как сейчас выглядит Бессарабка

Бессарабский рынок в 2022 году (фото: zagranitsa.com)

Для справки

Отметим, что здание построено в 1910-1912 годах по проекту архитектора Генриха Гая на деньги известного киевского сахарозаводчика Лазаря Бродского, завещанные им после смерти. Рынок открыли в июле 1912 года.

В 1980-е годы рынок чуть было не уничтожили. Предполагалось, что на его месте построить транспортную развязку. В настоящее время здание рынка является коммунальной собственностью — принадлежит коммунальному предприятию КП "Бессарабский рынок". Он считается самым дорогим в столице.

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Киев