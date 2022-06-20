Таку Бессарабку в Києві мало хто пам'ятає: як виглядав ринок у 1972 році (фото)

"1972 рік. Київ. День на Бессарабському ринку. Знімав Томас Тейлор Хаммонд (Hammond) (США)", - підписали серію кадрів.

Як виглядала Бессарабка в 1972 році

Відзначимо, що на фото можна побачити ціни того часу. Також приємно, що всі написи - українською мовою.

Як виглядав Бессарабський ринок в 1972 році (фото: facebook.com/groups/retrophotokyiv)

Як зараз виглядає Бессарабка

Бессарабський ринок у 2022 році (фото: zagranitsa.com)

Для довідки

Зазначимо, що будівля побудована в 1910-1912 роках за проектом архітектора Генріха Гая на гроші відомого київського цукрозаводчика Лазаря Бродського, заповідані їм після смерті. Ринок відкрили в липні 1912 року.

У 1980-ті роки ринок мало не знищили. Передбачалося, що на його місці побудувати транспортну розв'язку. В даний час будівля ринку є комунальною власністю — належить комунальному підприємству КП "Бессарабський ринок". Він вважається найдорожчим в столиці.