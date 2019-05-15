Бесплатные прививки для взрослых: Супрун раскрыла важные нюансы

Вакцинироваться от кори бесплатно могут все, кто имеет такую потребность
Вакцины от кори теперь могут бесплатно получить все украинцы независимо от возраста. Уляна Супрун рассказала, в каких медицинских учреждениях можно сделать прививку, а также кому крайне важно вакцинироваться. Об этом глава Минздрава написала на своей странице в Facebook.
Отметим, что ранее бесплатно вакцинироваться могли лишь люди, не достигшие 30-летнего возраста, а также те, кто входит в так называемую "группу риска" (медики, педагоги, студенты, военные и участники Операции объединенных сил).
Отныне вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:
Исполняющая обязанности министра здравоохранения указывает, что взрослым пациентам достаточно одной прививки, чтобы сформировать иммунитет против кори.
Вакцины от кори в Украине - Супрун дала совет взрослым (коллаж: РБК-Украина)
К тому же отныне вакцинацию можно проводить и детям, не достигшим 6 месяцев (ранее первую прививку делали после 1 года). Дело в том, что до года малыша должен был защищать так называемый "коллективный иммунитет", который действует при условии вакцинации не менее 95% населения.
"Доза вакцины против кори в 6 месяцев будет считаться “нулевой”, поэтому нужно и дальше придерживаться Календаря прививок - в 12 месяцев и 6 лет принимать первую и вторую дозу вакцины КПК (против кори, паротита и краснухи)", - пишет Супрун.
Получить дозу вакцины можно:
Уляна Супрун в очередной раз предостерегла украинцев не верить мифам о кори, которые преуменьшают опасность болезни. Глава Минздрава предупредила, что корь в первую очередь опасна своими осложнениями: поражение мозга (энцефалит), бронхит, пневмония.
Вакцины от кори в Украине - Супрун дала совет взрослым (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Напомним, по состоянию на 6 мая сообщалось, что корью в Украине с начала 2019 го заболели более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1 399 человек.
Ранее мы писали о том, что корью заболело пять сотрудников Сумского областного перинатального центра, где от этой болезни ранее умерла 24-летняя роженица.
К слову, всемирная организация здравоохранения сообщила, что 70% всех случаев заболеваемости корью в Европе приходится на Украину.