Прививки от кори отныне являются бесплатными для всех взрослых

Иллюстративное фото (kyivcity.gov.ua)

Ранее безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет

Министерство здравоохранения Украины заявило об отмене возрастных ограничений на бесплатную вакцинацию от кори. Об этом сообщает "Радио Свобода".

Подчеркивается, что до этого безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет.

"До сих пор безвозмездно вакцинироваться против кори могли взрослые до 30 лет, контактировавшие с больными, и люди из групп профессионального риска (медики, педагоги, военные, студенты). Впрочем, количество больных корью среди взрослого населения постоянно растет", - отметили в министерстве.

Так, сейчас бесплатно привиться от кори смогут взрослые любого возраста. В Минздраве ссылаются на соответствующий приказ от 23 апреля 2019 года "О внесении изменений в календарь профилактических прививок в Украине", который вступил в силу.

Вакцинация гарантирована всем взрослым, которые:

контактировали с больными (вакцинацию рекомендуется сделать в течение 72 часов);

не болели корью и не имеют подтвержденных данных о прививках в медицинской карте;

по результатам анализов на наличие антител IgG не имеют иммунитета против кори.

В министерстве подчеркнули, что взрослому человеку достаточно сделать одну прививку против кори для формирования иммунитета.

Напомним, по состоянию на 6 мая сообщалось, что корью в Украине с начала 2019-го заболело более 45 тысяч человек. В течение 18-й недели корью заболели 1399 человек.

Как писало РБК-Украина ранее, в течение 12-18 апреля корью в Украине заболел 2141 человек - 1106 взрослых и 1035 детей.

Подчеркнем, Всемирная организация здравоохранения сообщает, что число случаев заболеваемости корью, зарегистрированных во всем мире за первые три месяца 2019 года, выросло втрое по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.