Безкоштовні щеплення для дорослих: Супрун розкрила важливі нюанси

Вакцини від кору тепер можуть безкоштовно отримати всі українці незалежно від віку. Уляна Супрун розповіла, в яких медичних закладах можна зробити щеплення, а також кому вкрай важливо вакцинуватися. Про це очільниця МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook.

Зазначимо, що раніше безоплатно вакцинуватись могли лиш люди, які не досягли 30-річного віку, а також ті, хто входить в так звану "групу ризику" (медики, освітяни, студенти, військові та учасники Операції об’єднаних сил).

Відтепер вакцинація гарантована всім дорослим, які:

Були в контакті з хворими на кір (рекомендується зробити щеплення протягом перших 72 годин).

Не хворіли на кір і не мають підтвердження про вакцинацію у медичній карті.

Не мають імунітету проти кору (це підтверджено результатами аналізів на наявність антитіл IgG).

Виконувач обовя'зків міністра охорони здоров'я зазначає, що дорослим пацієнтам достатньо одного щеплення, аби сформувати імунітет проти кору.

Вакцини від кору в Україні - Супрун дала пораду дорослим (колаж: РБК-Україна)

До того ж відтепер вакцинацію можна проводити і дітям, які не досягли 6 місяців (раніше перше щеплення робили після 1 року). Річ у тім, що до року малюка мав би захищати так званий "колективний імунітет", який діє за умови вакцинації не менш ніж 95% населення.



"Доза вакцини проти кору в 6 місяців буде вважатися “нульовою”, тож потрібно і далі дотримуватися Календаря щеплень - в 12 місяців та 6 років приймати першу та другу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи)", - пише Супрун.



Отримати дозу вакцини можна:

У медичному закладі, де працює ваш сімейний лікар, терапевт чи педіатр.

Від початку літа вакцинуватися безоплатно можна буде також у приватних медзакладах та лікарів-ФОПів, які підписали договір з Національною службою здоров’я України.

Уляна Супрун вкотре застерегла українців не вірити міфам про кір, які применшують небезпечність хвороби. Очільниця МОЗ попередила, що кір в першу чергу небезпечна своїми ускладненнями: ураження мозку (енцефаліт), бронхіт, пневмонія.

Вакцини від кору в Україні - Супрун дала пораду дорослим (фото: facebook.com/ulanasuprun)

Нагадаємо, станом на 6 травня повідомлялося, що на кір в Україні з початку 2019 го захворіло понад 45 тисяч осіб. Протягом 18-го тижня на кір захворіли 1 399 осіб.

Раніше ми писали про те, що на кір захворіло п'ять співробітників Сумського обласного перинатального центру, де від цієї хвороби раніше померла 24-річна породілля.

До слова, всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 70% всіх випадків захворюваності на кір в Європі припадає на Україну.