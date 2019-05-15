Безкоштовні щеплення для дорослих: Супрун розкрила важливі нюанси

Вакцинуватися від кору безкоштовно можуть всі, хто має таку потребу
Вакцини від кору тепер можуть безкоштовно отримати всі українці незалежно від віку. Уляна Супрун розповіла, в яких медичних закладах можна зробити щеплення, а також кому вкрай важливо вакцинуватися. Про це очільниця МОЗ написала на своїй сторінці у Facebook.
Зазначимо, що раніше безоплатно вакцинуватись могли лиш люди, які не досягли 30-річного віку, а також ті, хто входить в так звану "групу ризику" (медики, освітяни, студенти, військові та учасники Операції об’єднаних сил).
Відтепер вакцинація гарантована всім дорослим, які:
Виконувач обовя'зків міністра охорони здоров'я зазначає, що дорослим пацієнтам достатньо одного щеплення, аби сформувати імунітет проти кору.
Вакцини від кору в Україні - Супрун дала пораду дорослим (колаж: РБК-Україна)
До того ж відтепер вакцинацію можна проводити і дітям, які не досягли 6 місяців (раніше перше щеплення робили після 1 року). Річ у тім, що до року малюка мав би захищати так званий "колективний імунітет", який діє за умови вакцинації не менш ніж 95% населення.
"Доза вакцини проти кору в 6 місяців буде вважатися “нульовою”, тож потрібно і далі дотримуватися Календаря щеплень - в 12 місяців та 6 років приймати першу та другу дозу вакцини КПК (проти кору, паротиту та краснухи)", - пише Супрун.
Отримати дозу вакцини можна:
Уляна Супрун вкотре застерегла українців не вірити міфам про кір, які применшують небезпечність хвороби. Очільниця МОЗ попередила, що кір в першу чергу небезпечна своїми ускладненнями: ураження мозку (енцефаліт), бронхіт, пневмонія.
Вакцини від кору в Україні - Супрун дала пораду дорослим (фото: facebook.com/ulanasuprun)
Нагадаємо, станом на 6 травня повідомлялося, що на кір в Україні з початку 2019 го захворіло понад 45 тисяч осіб. Протягом 18-го тижня на кір захворіли 1 399 осіб.
Раніше ми писали про те, що на кір захворіло п'ять співробітників Сумського обласного перинатального центру, де від цієї хвороби раніше померла 24-річна породілля.
До слова, всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що 70% всіх випадків захворюваності на кір в Європі припадає на Україну.