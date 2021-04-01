Безоплатні медпослуги, нові ціни на газ та посилення карантину: що чекає на українців з 1 квітня

У квітні 2021 року в Україні відбудеться низка запланованих нововведень. Буде підвищено пенсійний вік для жінок, подорожчають деякі послуги пошти, підвищаться ціни на залізничні квитки, зміняться тарифи на газ, запрацює програма гарантій на медичні послуги.

Детальніше про нововведення, які чекають на українців з другого місяця весни, читайте в матеріалі Styler нижче.

Підвищення пенсійного віку

З 1 квітня буде підвищено пенсійний вік для українок, і тепер всі жінки виходитимуть на пенсію в 60 років.

Зауважимо, що жінки з датою народження з 1 жовтня 1960 року по 31 березня 1961 року, мають право вийти на пенсію у віці 59 років і 6 місяців. А всі жінки, які народилися після 1 квітня 1961 року, зможуть вийти на пенсію тільки в 60 років.

Також звернемо увагу, що за законом пенсійний вік для жінок збільшувався поступово - щорічно на 6 місяців. В цьому квітні відбудеться останній етап підвищення.

Скасування обмежень ціни на ринку газу

В Україні з 1 квітня перестануть діяти обмеження ціни на ринку газу на рівні 6,99 гривні за кубометр для побутових споживачів. Такий тарифний ліміт, введений з лютого, вирішили не продовжувати.

Тепер вартість блакитного палива з квітня буде формуватися на ринкових засадах. При цьому в НАК "Нафтогаз Україна" прогнозують, що після переходу на ринкові ціни, цінові пропозиції постачальників будуть значно відрізнятися від сьогоднішніх. У компанії зауважують, що в грудні, наприклад, вони пропонували своїм клієнтам до 40% вигідніші ціни.

Додамо, що Міненерго очікують, що після завершення дії обмежень у квітні ціни на газ не зростуть.

Подорожчання проїзду в поїздах

З 1 квітня в Україні змінюються тарифи на проїзд у поїздах, а також перевезення багажу. Тепер до визначеної у попередньому періоді вартості проїзду пасажирів у загальних, плацкартних, купейних вагонах із 4-місними купе, м'яких вагонах із 2-місними купе (СВ) поїздів внутрішнього сполучення щомісяця, починаючи з 1 квітня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, застосовується коефіцієнт індексації 1,02.

Крім того, запланована індексація на 22% тарифів на перевезення багажу, вантажобагажу та перевезення вагонів порожняком.

Укрпошта підвищить тарифи на доставку пенсій

З 1 квітня, згідно з рішенням Кабміну, встановлюються нові тарифи на оплату послуг Укрпошти, пов'язані з виплатою і доставкою пенсій та грошової допомоги населенню у готівковій формі.

Таким чином, тарифи зростуть в місті з 1,15% до 1,3% від суми виплати, а в селі та селищах міського типу з 2,3% до 2,65%.

Посилення карантину

У Києві вирішили посилити обмежувальні заходи через складну ситуацію з коронавірусом. Строгий карантин діятиме з 5 по 16 квітня, однак пом'якшення в більш ранній термін можливе. У столиці будуть закриті школи і дитячі сади, обмежена робота громадського транспорту, у тому числі й метро - їздити можна буде тільки за спецперепустками. При цьому з 1 квітня у Києві заборонять продуктові ярмарки.

Карантин посилили й у Львові - до 12 квітня. Транспорт переходить в режим спецперевезення. Зупиняється безплатний проїзд усіх пільговиків. Всі дитячі сади переходять у режим чергових груп для дітей, батьки яких працюють. Школярі продовжують дистанційне навчання.

Також посилюють карантин у Полтавській області - більш суворі заборони будуть діяти з 3 по 17 квітня.

Закінчення опалювального сезону

У квітні традиційно закінчується опалювальний сезон, і тепло в будинках з централізованим опаленням відключатимуть в різних містах у різний час - дати визначають на місцях, враховуючи погодні умови.

Першим великим містом, де відключать опалення, стане Дніпро - це заплановано на 1 квітня. У Києві почнуть процес відключення опалення від 5 квітня - на це столиці знадобиться близько п'яти днів. У Харкові опалення планують завершити 15 квітня.

Зазначимо, що в деяких містах вже почали відключати тепло в батареях в денний час доби, але ночами - знову включають.

Оновлена програма медичних гарантій

Нова програма медичних гарантій від Національної служби здоров'я України на 2021 рік запрацює з 1 квітня.

Щоб скористатися безоплатними послугами у пацієнта має бути підписана декларація з сімейним лікарем, і тільки по направленню в установі, у якої є контракт з НСЗУ. Направлення не потрібно в разі звернення до педіатра, гінеколога, стоматолога, психіатра, нарколога, фтизіатра.

Які послуги входять до програми медичних гарантій:

Вакцинація від коронавірусу - безкоштовна і добровільна. Отримати щеплення від COVID-19 можуть громадяни з цільової групи, які попередньо зареєструвалися на укол.

Ведення вагітності в амбулаторних умовах. Безоплатно можна буде отримати наступні послуги:

обстеження і консультації вагітних, спостереження вагітності;

проведення необхідних лабораторних досліджень (аналіз крові, сечі, УЗД);

проведення профілактики, спрямованої на запобігання ускладнень вагітності, післяпологового періоду;

скерування вагітної до стаціонару, надання невідкладної медичної допомоги, виклик бригади;

заняття для членів сім'ї в "Школі відповідального батьківства"

Стоматологічна допомога (крім ортодонтичних процедур і протезування - вони залишаться платним). До переліку безоплатний стоматологічних послуг входить:

первинний огляд пацієнта з оцінкою стану стоматологічного здоров'я;

ургентна стоматологічна допомога дітям і дорослим;

надання планової стоматологічної допомоги дітям (крім ортодонтичних процедур та протезування)

інструментальні дослідження в рамках ургентної стоматологічної допомоги, а також планової стоматологічної допомоги дітям;

організація і проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів учнів загальноосвітніх навчальних закладів, а також дітей до 6 років;

своєчасне знеболювання на всіх етапах діагностики та лікування.

Мобільні психіатричні бригади надаватимуть допомогу пацієнту вдома. Після того як пацієнт пролікувався в стаціонарі, і вже немає показань для госпіталізації, він може продовжити лікування на амбулаторному рівні.

Хірургія в стаціонарних умовах для дітей і дорослих, а також стаціонарна допомога без проведення хірургічних операцій буде оплачуватися коштом держави. Безоплатно надаватимуть:

допомогу під час гострого інсульту та інфаркту міокарда;

харчування пацієнтів у стаціонарах;

забезпечення ліками та медичними виробами;

консультації з лікарями інших спеціальностей.

Медична допомога під час пологів і допомога новонародженим у складних неонатальних випадках - увійшли до переліку безоплатних послуг. Також не потрібно платити за обстеження (мамографія, бронхоскопія, колоноскопія, цистоскопія).

Лікування онкохворих оплачуватиме держава. Не потрібно платити за: лікування пацієнтів гемодіалізом, хіміотерапевтичне лікування, радіологічне лікування онкозахворювань.

Лікування пацієнтів з ВІЛ входить до переліку безоплатних медпослуг, а також діагностика.

Лікування туберкульозу теж безоплатне.

Також не потрібно платити за реабілітацію хворих, медичну реабілітацію для дітей (від 3 років) і дорослих з ураженням опорно-рухового апарату та нервової системи. У реабілітацію входить знеболення та психологічна допомога.