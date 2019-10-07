Бесплатная коммуналка пенсионерам: стоит ли ждать чуда

Отмена коммунальных платежей для некоторой категории украинцев - такой перспективой летом поделился новоизбранный тогда президент Владимир Зеленский. Позже появились и комментарии от представителей Министерства социальной политики, в которых отмечалось, что акцент все же будет сделан на пересмотр субсидий.

Пока что украинцы ждут начала отопительного сезона, а вместе с ним и ежемесячного четырехзначного числа в графе "Отопление" в платежках. А ожидаемое подорожание газа для населения взвинтит и цены и на горячую воду и то же отопление.

Бесплатная коммуналка для пенсионеров (фото: dengi.ua)

Что касается бесплатной коммуналки для пенсионеров старше 70 лет, которые получают минимальную или близкую к ней пенсию, то пока этот вопрос остается на повестке дня.

Но конкретных шагов к его решению не предпринимается - в проекте бюджета на следующий год дополнительные средства на эту инициативу не заложили.

В Минсоцполитики и вовсе говорят, что пока что этот вопрос не рассматривается, а акцент направлен на субсидии и монетизацию, пишут Вести. Кроме того, в ведомстве сомневаются, что эта инициатива вообще будет воплощена в жизнь.

"Отмена платы за коммуналку появилась как идея в процессе поиска возможных вариантов, чтобы помочь пожилым людям. Сейчас акцент направлен на субсидии и монетизацию", - говорят в ведомстве.