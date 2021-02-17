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Очень бесит: блогерша разгневала сеть высказыванием об украинском языке

Автор: Styler

В сети появилось видео, на котором несовершеннолетняя девушка рассказывает о своем негативно отношении к украинскому языку, и к людям, которые на нем разговаривают.

Видео ее высказывания в Tik Tok опубликовал Игорь Колесник на своей странице в Facebook.

По его словам, на видео 15-летняя Лиза Леоненко. У девушки в Tik Tok более 141 тысячи подписчиков.

На видео она говорит, что месяц назад она выставила видео, в котором говорит о том, что не любит украинский язык. При этом сразу же "посыпалось" множество гневных комментариев. Но сейчас она жестко на это отреагировала.

"Вср**ась мне ваша рідна мова. Если человек не любит этот язык, то зачем на нем разговаривать", - заявила Лиза.

Она также отметила, что не будет дружить с человеком, который разговаривает на украинском языке.

"Меня очень бесит этот язык, особенно его звучание от других людей", - добавила блогерша.

Также в своем обращении она много использует ненормативной лекции.

Пользователи сети прокомментировали это.

  • Гадость;
  • Криворотое тупое создание. С матом и таким интеллектом - прямая дорога этому несчастью на панель;
  • Таких много, всех не перестрелять;
  • Ну и дура, мат, наверное, ее родной язык;
  • И зачем это распространять? Или мало ваты интeрнeтом гуляет? Блокировать!

Напомним, блогерша призналась в любви России на Майдане, но получила достойный ответ.

Ранее известного шоумена сняли с эфира из-за скандального видео об украинском языке.

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Новости Украины украинский языкблогер
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