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Дуже бісить: блогерка розгнівала мережу висловлюванням про українську мову

Автор: Styler

У мережі з'явилося відео, на якому неповнолітня дівчина розповідає про своє негативне ставлення до української мови, і до людей, які на ній розмовляють.

Відео її висловлювання в Tik Tok опублікував Ігор Колесник на своїй сторінці в Facebook.

За його словами, на відео 15-річна Ліза Леоненко. У дівчини в Tik Tok більше ніж 141 тисячі фоловерів.

На відео вона каже, що місяць тому вона виставила відео, в якому говорить про те, що не любить українську мову. При цьому відразу ж "посипалися" безліч гнівних коментарів. Але зараз вона жорстко на це відреагувала.

"Вср**лась мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти", - заявила Ліза.

Вона також зазначила, що не буде дружити з людиною, яка розмовляє українською мовою.

"Мене дуже бісить ця мова, особливо її звучання від інших людей", - додала блогерка.

Також у своєму зверненні вона використовує багато ненормативної лексики.

Користувачі мережі прокоментували це.

  • Гидота;
  • Кривороте тупе створення. З матом і таким інтелектом - пряма дорога цьому нещастю на панель;
  • Таких багато, всіх не перестріляти;
  • Ну і дура, мат, напевно, її рідна мова;
  • І навіщо це поширювати? Чи мало вати інтернетом гуляє? Блокувати!

Нагадаємо, блогерка зізналася в любові Росії на Майдані, але отримала гідну відповідь.

Раніше відомого шоумена зняли з ефіру через скандальне відео про українську мову.

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Новини України украинский языкблогер
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