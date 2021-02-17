Дуже бісить: блогерка розгнівала мережу висловлюванням про українську мову

У мережі з'явилося відео, на якому неповнолітня дівчина розповідає про своє негативне ставлення до української мови, і до людей, які на ній розмовляють.
Відео її висловлювання в Tik Tok опублікував Ігор Колесник на своїй сторінці в Facebook.
За його словами, на відео 15-річна Ліза Леоненко. У дівчини в Tik Tok більше ніж 141 тисячі фоловерів.
На відео вона каже, що місяць тому вона виставила відео, в якому говорить про те, що не любить українську мову. При цьому відразу ж "посипалися" безліч гнівних коментарів. Але зараз вона жорстко на це відреагувала.
"Вср**лась мені ваша рідна мова. Якщо людина не любить цю мову, то навіщо на ній розмовляти", - заявила Ліза.
Вона також зазначила, що не буде дружити з людиною, яка розмовляє українською мовою.
"Мене дуже бісить ця мова, особливо її звучання від інших людей", - додала блогерка.
Також у своєму зверненні вона використовує багато ненормативної лексики.
Користувачі мережі прокоментували це.
Нагадаємо, блогерка зізналася в любові Росії на Майдані, але отримала гідну відповідь.
Раніше відомого шоумена зняли з ефіру через скандальне відео про українську мову.