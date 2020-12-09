В Киеве начали капитальный ремонт одной из станций метро: чем она будет отличаться

В Киеве ремонтируют станцию "Шулявская" (фото: РБК-Украина)

В Киеве начался капитальный ремонт станции метро "Шулявская". После реновации она станет более доступной для маломобильных групп населения. Об этом сообщил директор Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской госадминистрации (КГГА) Валентин Осипов на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, на станции заменят входные двери на более широкие, а также обустроят тактильные полосы.

"Столичная транспортная инфраструктура становится более дружественной к маломобильных людей. В рамках ремонта станции "Шулявская" устроят тактильные полосы, заменят двери входной группы на новые с увеличенной шириной дверных полотен, обновят систему громкоговорящей связи, навигации, видеонаблюдения, установят тактильные указатели для людей с нарушениями зрения. Также установят новые турникеты, как на станциях "Сырец" и "Площадь Льва Толстого", - отметил Валентин Осипов.

Напомним, что в этом году были капитально отремонтированы две станции метрополитена - "Лукьяновская" и "Сырец". Обе они оснащены по программе доступности.

Так сейчас выглядит станция метро "Шулявская" (фото: facebook.com/kyivtransportDTI)

В комментариях украинцы восприняли эту новость совсем не оптимистично. Киевскую власть упрекнули в том, что она не может поставить лифты на станциях метро.

Як на мене "більш дружелюбними для маломобільних пасажирів" можуть стати лише ліфти, але то не про Київ.

Если ремонт капитальный, то что там по общественным туалетам?

А які заходи для батьків з візочками та людей на візках?

Только не делайте надпись "цыганскую" безвкусицу, как сделали на Святошин!!! Пойдите, посмотрите надписи на Вокзальной, подъехал- дороги, лаконично и со вкусом. Вы на Святошин разместили какой-то дикий китч.

Убедительная просьба, отремонтировать плиты и лестницы снаружи станции на верхней площадке. т.к. на площадке перед входом и выходом из метро Шулявская - гранитные плиты лежат только перед дверьми

Как мы писали ранее, в Киеве открыли развязку, которую ремонтировали почти 12 лет.