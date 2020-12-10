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Бессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фото

Київ, Четвер 10 грудня 2020 09:41
Бессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фото
Як виглядала Бессарабка в Києві 100 років тому (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

У мережі з'явилися фотографії Бессарабської площі, які були зроблені понад 100 років тому, в 1890-е роки. Це історичне місце стало відомим з кінця XVII століття. Там спочатку був відкритий водне джерело, потім був побудований басейн, а згодом був побудований ринок.

Як розповіли на сторінці "Пуля" Twitter, на місці нинішньої київської Бессарабки колись розташовувалася кінна поштова станція.

Історична назва Бессарабка місцевість отримала від великої кількості бродячих людей, які селилися в нетрях біля Крутого узвозу. Цих людей в столиці називали "бессараби" (басараби). Також є версія, що ці люди були переселенцями з Бессарабії.

Бессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фотоБессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фотоБессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фотоБессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фото

Бессарабка в 1890 році (Фото: twitter.com)

У 1869 році місцевість, на якій тепер знаходиться ринок, тільки почали облагороджувати, оскільки там був пустир. Він постійно заливався водою, яка стікала з усіх навколишніх пагорбів. У той час Бессарабка була місцем, де збиралися бандити, босяки та люди з поганою репутацією.

Ринок на Бессарабці з'явився в 1910 -1912 роках, хоча торгівлю там почали вести задовго до його побудови. Архітектор Генріх Гай зробив проєкт базару з торговою площею 896 квадратних метрів. Зараз цей ринок вважається одним з найдорожчих базарів столиці. Гроші на будівництво у Гая були від спадщини київського цукрозаводчика Лазаря Бродського, який після своєї смерті заповів свої гроші на будівництво критого ринку.

Бессарабка в Києві 100 років тому і зараз: в мережі показали унікальні фото

Бессарабка в 1915 році (Фото: twitter.com)

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у мережі показали раритетні фото автовокзалу в Києві.

А також розповідали про те, що у Києві почали капітальний ремонт однієї з найстаріших станцій метро.

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