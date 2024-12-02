У Берліні відкриють важливу для українців виставку: в чому її "фішка"

Що відомо про виставку "Обличчя Ока"

"Обличчя Ока" - кураторський проєкт Влади Ралко, в якому мисткиня досліджує концепцію "бачення" та людської відповідальності перед обличчям соціокультурних катастроф.

"По суті, людське існування тримається на сітківці - крихкій координатній сітці, яка потребує постійного оновлення", - пояснює вона.

За задумом, замість прямих політичних заяв, кожна робота в "Обличчі Ока" свідчить про можливість доторку історичного до особистого, коли оголене око дорівнює знанню.

"В єдиному просторі роботи художників виступають не лише проєкціями авторських поглядів із позицій певних історичних моментів, але радше чимось на кшталт єдиного інтимного виклика тому світові, що зазіхає на підмурки людської природи, а саме, на етику, політику та культуру", - додає кураторка.

Картина Влади Ралко (фото надані автором)

За її словами, роботи п’яти самостійних художників із різними мистецькими біографіями та політичним досвідом об’єднано так, щоб "одночасне звучання їхніх висловлювань у єдиному місці викресало бодай якесь світло, яке б пролилося на нашу спільну картину буття".

Ралко додає, що саме Берлін і Київ можуть стати дискусійними майданчиками для перегляду та уточнення базових понять щодо етики, культури та політики в Європі.

"Київ і Берлін ХХI сторіччя стоять чи не на протилежних щаблях історії, втім, їх об’єднує потуга визнання провини за тоталітарне минуле. Оскільки Київ наразі протистоїть новітній тоталітарній атаці, Берлін із власним колишнім досвідом нацизму та тоталітаризму має неабияку причину доєднатися до Києва у боротьбі проти нової-старої "імперії зла", - впевнена Влада.

Картини художників на виставці

В експозиції окрім картин Влади Ралко будуть представлені роботи Володимира Буднікова, Бернхарда Вогта, Юрія Лейдермана і Дітера Рукхаберле.

Картини Володимира Буднікова

Картини Володимира Буднікова (фото надане автором)

Картини Бернхарда Вогта

Картини Бернхарда Вогта (фото надані автором)

Картини Юрія Лейдермана

Картини Юрія Лейдермана (фото надані автором)

Картини Дітера Рукхаберле

Картини Дітера Рукхаберле (фото надані автором)

Додамо, що виставка відбудеться за підтримки мистецького об’єднання "ЧервонеЧорне" та резиденції A Brücke у Hotel Continental - Art Space in Exile, що є центром сучасного мистецтва в Берліні для підтримки митців та культурних діячів, які шукають притулку в Німеччині.

Простір був заснований у 2022 році, як реакція на повномасштабне вторгнення Росії в Україну та подальшу дестабілізацію європейського післявоєнного порядку.

Саме тут митці з нашої країни, які постраждали від війни, реалізовують та представляють свої артпроєкти берлінським колегам та глядачам, вибудовуючи міцний мистецько-дипломатичний міст між Німеччиною та Україною.