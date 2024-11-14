Нові можливості для освіти українських учнів у Польщі: у МОН розповіли деталі

Міністерство освіти і науки України (МОН) та Міністерство національної освіти Польщі продовжують спільну роботу для збереження національної ідентичності українських школярів, які тимчасово навчаються за кордоном. Для них були відкриті нові освітні можливості.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на МОН .

Там також зазначили, що у Варшаві відбулася польсько-українська зустріч, на якій обговорили кроки для покращення освітніх умов для українських дітей у Польщі.

Саме під час зустрічі були визначені пріоритетні напрямки співпраці:

Українські освітні організації.

Наразі відбувається активна робота для створення суботніх і недільних шкіл у Польщі, де українські діти зможуть вивчати українознавчі предмети.

Важливим у цьому процесі є залучення міжнародних донорів та підтримка польського уряду.

Вивчення української мови у польських школах.

Польські школи можуть вводити українську як другу іноземну мову, за умови наявності запитів від батьків і відповідного кадрового забезпечення.

Міжкультурні асистенти та кваліфікація вчителів.

Завдяки гранту в розмірі $125 млн від ЄС, Польща фінансуватиме міжкультурних асистентів і підвищення кваліфікації педагогів для роботи з українськими учнями.

Іспити з української мови.

З 2026 року Польща планує забезпечити можливість складання дисципліни "Українська мова" як випускного іспиту.

Зі свого боку, як зазначили у МОН, Україна готова підтримувати статус шкіл з польською мовою навчання в Україні та інформувати громадян про виконання навчальних обов’язків у Польщі.

"Вдячні Польщі за підтримку та готовність продовжувати діалог!" - підкреслили у МОН.