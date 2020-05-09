В Берлине на украинском языке поблагодарили за освобождение Европы от нацизма (видео)

В столице Германии Берлине провели яркую акцию в честь 75-летия победы над нацизмом во Второй мировой войне. Поздним вечером на знаменитых Бранденбургских воротах в центре города высветили слова благодарности на разных языках - в том числе и на украинском.

Таком образом организаторы мероприятия Kulturprojekte Berlin поблагодарили народы, участвовавшие в освобождении Европы от "коричневой чумы" национал-социализма.

На архитектурном памятнике в районе Митте, возведенного в конце 18 века и ставшим одним из символов Берлина, в День памяти и примирения можно было увидеть "спасибо" на украинском, польском, беларусском, русском, английском, французском и немецком языках.

Инсталляцию включили поздно вечером в тот момент, когда три четверти века назад вступил в силу Акт об капитуляции - 8 мая 1945 года в 23:01 по среднеевропейскому времени.

На Бранденбургских воротах в Берлине высветили благодарность на украинском языке (Фото: facebook.com/kulturprojekteberlin)

На странице в Facebook организаторы акции отметили, что этой проекцией Берлин хотел бы спустя 75 лет поблагодарить союзников за освобождение Европы от национал-социализма.

"Виртуальная выставка "В Берлин" (Nach Berlin) будет работать до 2 сентября, международного дня окончания войны", - добавили в организации.

Видео: На Бранденбургских воротах в Берлине высветили слово "дякую" за освобождение от нацизма во Второй мировой войне

Напомним, что во многих странах мира днем окончательной победы над нацизмом во Второй мировой войне называют именно 8 мая 1945 года. Тогда в 23:01 (по Берлину) Антигитлеровская коалиция ратифицировала "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии, и уже в этот день во многих городах Европы и Америки начались массовые празднования. Сам же Акт военной капитуляции Германии был подписан 7 мая.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в своем видеообращении к гражданам напомнил, что во Второй мировой войне погибло более 8 миллионов украинцев.

Напомним, что ранее мы публиковали открытки и поздравления с 9 мая.