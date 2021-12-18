Беринчик - Чаниев: букмекеры и аналитики дали прогноз. Когда и где смотреть зрелищный бой

Бой между Денисом Беринчиком и Исой Чаниевым состоится сегодня вечером, 18 декабря, в Броварах в ТРЦ "Терминал". Украинский боксер, чемпион мира по версии WBO в легком весе, будет защищать свой пояс в поединке с российским спортсменом, экс-претендентом на титул чемпиона мира IBF.

Где можно посмотреть бой и как букмекеры и эксперты оценивают шансы украинца, вернувшегося на профессиональный ринг после продолжительной паузы в 9 месяцев, одолеть своего соперника - читайте в материале ниже.

Беринчик (15-0-0, 9 КО) на церемонии взвешивания показал с Чаниевым (15-3-0, 7 КО) одинаковый вес - 61,2 кг. Но разница в возрасте между ними - 4 года (Денису 33, а Исе - 29 лет).

У обоих боксеров одинаковое количество побед на ринге - по 15, разве что у украинца нет ни одного поражения, а у Исы из всех 18 боев 3 закончились не в его пользу.

Денис выигрывал свои поединки нокаутом 9 раз, а его соперник из России чуть меньше - 7.

Беринчик и Чаниев на церемонии взвешивания (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Ставки букмекеров на бой Беринчик - Чаниев

По мнению аналитиков, вероятность одержать викторию в этой встрече на ринге больше у украинского боксера.

Так, на победу Дениса Беринчика в букмекерской компании принимают ставки с коэффициентом 1.08.

При этом удачный результат боя для россиянина оценивают с коэффициентом 7.00.

На ничейный, и маловероятный для бокса итог поединка указан коэффициент 21.00.

Как полагают букмекеры, больше шансов, что бой закончится в 6-10 раундах (коэффициент 13.00), также активно ставят и на вероятный финал поединка в 5 или 11 раундах (коэффициент 17.00).

Прогноз букмекеров на бой Беринчик - Чаниев (фото: скрин parimatch.com)

Прогноз на поединок Беринчика с Чаниевом от экспертов

Нужно сказать, что похожего мнения об итогах боя также придерживается опытный комментатор MEGOGO Владимир Кобельков. В комментарии для Styler он обратил внимание, что сегодня легкий вес считается самой интересной весовой категорией, где Денис Беринчик занимает достаточно высокую позицию.

"Сейчас он третий по версии WBO. Также у него есть титулы (второстепенные, но они есть). И самое главное в этих второстепенных титулах то, что они открывают дорогу Денису к будущему званию чемпиона мира", - рассказал специалист.

Денис Беринчик (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Не обошел вниманием он и фирменную традицию украинского боксера эффектно выходить на ринг и устраивать настоящие шоу при появлении на бои - Беринчик действительно умеет привлекать к себе внимание.

"К слову, он долго не боксировал на профессиональном ринге. Его не было целых 9 месяцев. Он заполнил эту паузу махачем, дрался на голых кулаках, где все равно, можно считать, боксировал", - высказался эксперт.

Комментатор считает, что это заслуга тренера Егора Голуба, с которым Беринчик хорошо сработался, хотя наставник и младше боксера на 2 года.

"Егора Голуба можно вспомнить по его аматорской карьере, которую он, к сожалению, закончил из-за травмы. Сейчас Егор стал главным тренером Дениса Беринчика и очень много принес в его лагерь. Ведь абсолютно по другому Денис начал боксировать. Если раньше он дрался, то сейчас боксирует", - отметил он.

Денис Беринчик изменил стиль боя (фото из личного архива Владимира Кобелькова)

Что касается соперника Дениса, то Иса Чаниев в прошлом также претендент на титул. Россиянин тоже выходил на ринг против Ричарда Комми, который в последнем бою проиграл Василию Ломаченко.

"Нельзя не отметить, что Чаниев мог бы быть чемпионом мира, ведь у него очень хорошая школа. Поэтому бой в Броварах в эту субботу будет действительно интересным! И это не просто драка. Оба боксера понимают, с кем они встречаются", - говорит Кобельков.

Иса Чаниев (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Если победит Чаниев, он поднимется в рейтинге и сможет вернуться в чемпионскую гонку. В свою очередь, и Беринчику нельзя отступать - ведь он идет по линии WBO, а в случае победы станет еще выше и сможет ждать чемпионский бой.

"И все же думаю, что Денис выиграет, причем досрочно. Возможно, в финальных 10-11 раундах. Возможно, угол Чаниева остановит бой. Не то, что чтобы с одного удара Беринчик выключит соперника, а будет тоннаж ударов, которые он будет пробивать с первого раунда. Вот этот тоннаж ударов принесет плоды и в раунде 10-11 бой будет остановлен", - резюмировал аналитик.

Денис Беринчик (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Где и когда смотреть поединок Беринчика с россиянином

В Украине трансляцию события в субботу, 18 декабря, эксклюзивно будет показывать медиасервис MEGOGO. Начало - в 19:00.

Просмотр боя в легком весе будет доступен всем пользователям подписки "Спорт" (199 грн/мес) и "Максимальная" (299 грн/мес).

Показ будет проходить на сервисе в разделе "Спорт", на канале MEGOGO Гонг или по ссылке.