Украинский чемпион WBO Беринчик проведет бой против россиянина Чаниева

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Денис Беринчик возвращается на ринг. Он проведет бой с россиянином Исой Чаниевом, который пройдет 18 декабря в ТРЦ "Терминал в Броварах".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на компанию K2 Promotions.

"Беринчик возвращается в ринг: 18 декабря в ТРЦ "Терминал" (Бровары)... пройдет бой чемпиона WBO International в легком весе Дениса Беринчика (15- 0, 9 КО) с экс-претендентом на титул чемпиона мира IBF Исы Чаниева (15-3-0, 7 КО) из России". - говорится в сообщении.