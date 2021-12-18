Берінчик - Чанієв: букмекери і аналітики дали прогноз. Коли і де дивитися видовищний бій

Бій між Денисом Берінчиком та Ісою Чанієвим відбудеться сьогодні ввечері, 18 грудня, в Броварах у ТРЦ "Термінал". Український боксер, чемпіон світу за версією WBO в легкій вазі, захищатиме свій пояс у поєдинку з російським спортсменом, екс-претендентом на титул чемпіона світу IBF.

Де можна подивитися бій та як букмекери та експерти оцінюють шанси українця, який повернувся на професійний ринг після тривалої паузи в 9 місяців, здолати свого суперника - читайте в матеріалі нижче.

Берінчик (15-0-0, 9 КО) на церемонії зважування показав із Чанієвим (15-3-0, 7 КО) однакову вагу - 61,2 кг. Але різниця у віці між ними - 4 роки (Денису 33, а Ісі - 29 років).

У обох боксерів однакова кількість перемог на рингу - по 15, хіба що в українця немає жодної поразки, а в Іси з усіх 18 боїв 3 закінчилися не на його користь.

Денис вигравав свої поєдинки нокаутом 9 разів, а його суперник з Росії трохи менше - 7.

Берінчик і Чанієв на церемонії зважування (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Ставки букмекерів на бій Берінчик - Чанієв

На думку аналітиків, ймовірність здобути вікторію в цій зустрічі на рингу більше в українського боксера.

Так, на перемогу Дениса Берінчика в букмекерській компанії приймають ставки з коефіцієнтом 1.08.

При цьому вдалий результат бою для росіянина оцінюють з коефіцієнтом 7.00.

На нічийний, і малоймовірний для боксу підсумок поєдинку вказаний коефіцієнт 21.00.

Як вважають букмекери, більше шансів, що бій закінчиться в 6-10 раундах (коефіцієнт 13.00), також активно ставлять і на ймовірний фінал поєдинку в 5 або 11 раундах (коефіцієнт 17.00).

Прогноз букмекерів на бій Берінчик-Чанієв (фото: скрін parimatch.com)

Прогноз на поєдинок Берінчика з Чанієвим від експертів

Потрібно сказати, що схожої думки про підсумки бою також дотримується досвідчений коментатор MEGOGO Володимир Кобельков. У коментарі для Styler він звернув увагу, що сьогодні легка вага вважається найцікавішою ваговою категорією, де Денис Берінчик займає досить високу позицію.

"Зараз він третій за версією WBO. Також у нього є титули (другорядні, але вони є). І найголовніше в цих другорядних титулах те, що вони відкривають дорогу Денису до майбутнього звання чемпіона світу", - розповів фахівець.

Денис Берінчик (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Не оминув увагою він і фірмову традицію українського боксера ефектно виходити на ринг і влаштовувати справжні шоу при появі на бої - Берінчик дійсно вміє привертати до себе увагу.

"До слова, він довго не боксував на професійному рингу. Його не було цілих 9 місяців. Він заповнив цю паузу махачем, бився на голих кулаках, де все одно, можна вважати, боксував", - висловився експерт.

Коментатор вважає, що це заслуга тренера Єгора Голуба, з яким Берінчик добре спрацювався, хоча наставник і молодший за боксера на 2 роки.

"Єгора Голуба можна згадати по його аматорській кар'єрі, яку він, на жаль, закінчив через травму. Зараз Єгор став головним тренером Дениса Берінчика і дуже багато приніс в його табір. Адже абсолютно по іншому Денис почав боксувати. Якщо раніше він бився, то зараз боксує", - зазначив він.

Денис Берінчик змінив стиль бою (фото з особистого архіву Володимира Кобелькова)

Що стосується суперника Дениса, то Іса Чанієв в минулому також претендент на титул. Росіянин теж виходив на ринг проти Річарда Коммі, який в останньому бою програв Василю Ломаченку.

"Не можна не відзначити, що Чанієв міг би бути чемпіоном світу, адже у нього дуже хороша школа. Тому бій у Броварах цієї суботи буде дійсно цікавим! І це не просто бійка. Обидва боксери розуміють, з ким вони зустрічаються", - говорить Кобельков.

Іса Чанієв (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Якщо переможе Чанієв, він підніметься в рейтингу і зможе повернутися в чемпіонську гонку. Своєю чергою, і Берінчику не можна відступати - адже він йде по лінії WBO, а в разі перемоги стане ще вище і зможе чекати чемпіонський бій.

"І все ж думаю, що Денис виграє, причому достроково. Можливо, у фінальних 10-11 раундах. Можливо, кут Чанієва зупинить бій. Не те, що щоб з одного удару Берінчик вимкне суперника, а буде тоннаж ударів, які він пробиватиме з першого раунду. Ось цей тоннаж ударів принесе плоди і в раунді 10-11 бій буде зупинений", - резюмував аналітик.

Денис Берінчик (фото: facebook.com/K2Ukraine)

Де і коли дивитися поєдинок Берінчика з росіянином

В Україні трансляцію події в суботу, 18 грудня, ексклюзивно показуватиме медіасервіс MEGOGO. Початок - о 19:00.

Перегляд бою в легкій вазі буде доступний всім користувачам підписки "Спорт"(199 грн/міс) і "Максимальна" (299 грн/міс).

Показ проходитиме на сервісі в розділі "Спорт", на каналі MEGOGO Гонг або за посиланням.