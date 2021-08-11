Бери швабру! Alyona Alyona випустила новий кліп, але її захейтили і закликали відмити Софійську площу

Alyona Alyona зважилася на реліз нового кліпу на трек "Заплутались" всього через пару днів після скандального дрифту на Софійській площі в Києві , де вона приєдналася до чемпіонів з цього виду екстремальних гонок.

Поки центр столиці все ще миють від слідів шин, а реперша виправдовується, мовляв, нічого не знала про відсутність дозволу у організаторів зйомок, нову відеороботу співачки жорстко критикують в соціальних мережах.

Нове відео Альони Савраненко (справжнє ім'я співачки) створене спільно з бандуристкою Мариною Круть (KRUTЬ).

Відео: Alyona Alyona випустила кліп "Заплутались" і нарвалася на критику

Замість захоплення новою роботою Alyona Alyona потрапила під хвилю хейта

Опублікований кліп на YouTube стрімко набирає дизлайки, а серед коментарів насилу вдається знайти позитивні відгуки.

Скріншот

Ось що пишуть користувачі під відео:

Треба було навколо своєї хати в селі на тракторі дрифтанути, виглядало б натуральніше.

Чекаю наступне відео з вибаченнями і виправними роботами на Софійській площі! Відписуюсь!

Софійська площа, вся плитка вбита дрифтом, її потрібно всю міняти

А тепер хочу бачити відео, на якому ви, нешановна пані реперко, разом з гидотним Red Bull повністю відновлює Софіївську площу.

Альона Альона, а скільки коштує у вашому прайсі "обіссати пам'ятник"? І ще хотів уточнити щодо дискотеки в крематорії.

Бери швабру - мандуй площу Міті!

У чому суть скандалу з Alyona Alyona і дрифтом на Софійській площі

О 7:30 10 серпня біля собору, побудованому в XI столітті, і пам'ятника Богдану Хмельницькому компанія RedBull вирішила зняти рекламу з дрифтом на гоночних авто. В одному з болідів прокотилася Alyona Alyona і поспішила поділитися захопленням в соцмережах.

Пізніше з'ясувалося, що дозволу на зйомку компанія не отримувала, техніка безпеки була тотально порушена.

"Спеціальних огорож не було встановлено. У небезпеці знаходилися всі пішоходи, які проходили повз. Також значно забруднені слідами автомобільних коліс покриття на історичний площі", - обурюються в КМДА.

Як вам такі покатушки о 7.30 ранку на Софіївській площі?! Керівництво заповідника» Софія Київська", наче б то, дало на це дозвіл. Не безкоштовно, звичайно. Місцеві мешканці в шоці!!! P. S. Зконтактував з керівництвом міста. Кажуть, що дозвіл на цей вандалізм дала поліція і керівництво заповідника. Місто актує збори і буде пред'являти претензії компанії Red Bull і Тім, хто дав дозвіл. Tatiana Lukinyuk тобі не здається, що це вже явний перебір, навіть якщо ви отримали дозволи? Чи ти вже не керуєш Red Bull-ом в Україні? Posted by Ігор Шевченко on Monday, August 9, 2021

Тепер робітники намагаються відмити бруківку від слідів автомобільних покришок. До того ж подейкують, що покриття місцями пошкоджено. Попередньо збиток оцінили в 50 тисяч гривень.

Alyona Alyona ж заявила, що про відсутність дозволу не знала. Її запросили приєднатися до відомого дрифтера, чемпіона світу Конора Шанахана (Ірландія), На що вона відповіла згодою.

Пізніше в пресслужбі КМДА опублікували відмову (від 5 серпня) на запит RedBull про проведення зйомок дрифту на Софійській площі для реклами.

Між іншим, в документі вказувалася дата запланованого заходу 11 серпня, але дрифт відбувся днем раніше.