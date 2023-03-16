У березні українці можуть спостерігати незвичайне небесне явище: названо точні дати

Коли спостерігати за феноменом

Зодіакальне світло інакше називають пірамідою, яка освітлює нічне небо над Землею. Воно є результатом відбивання сонячного світла від пилу, який літає між Землею та Сонцем.

Спіймати зодіакальне світло не так просто, тому що добре видно його лише на темному нічному небі. Ніяке штучне світло не повинно вам заважати. Крім того, явище можна побачити лише протягом 90 хвилин після заходу сонця.

Зодіакальне світло має вигляд смуги, що тягнеться від горизонту на захід і слідує уявній східній лінії на небі, яка називається "еліптикою".

Побачити його на небі можна було вже з 9 березня, проте триватиме воно аж до 21!

До того ж протягом цього часу дві найяскравіші планети Венера та Юпітер перебувають на заході після того, як сонце сяде. Тобто у вас з'являється унікальна можливість зловити зором відразу два небесних явища.

Якщо ви пропустите зодіакальне світло навесні, восени буде ще одна можливість побачити його в Північній півкулі. Найкраще роздивитися цю піраміду можна до світанку з кінця серпня та до початку листопада.

Зодіакальне світло на нічному небі (фото: 24tv.ua; zn.ua)