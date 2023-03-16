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В марте украинцы могут наблюдать необычное небесное явление: названы точные даты

Так выглядит зодиакальный свет на небе (фото: pexels.com)
Автор: Юлия Гаюк

В марте все обитатели планеты Земля смогут наблюдать за удивительным небесным явлением - зодиакальным светом. Оно возникает в результате отражения солнечного света частицами пыли, расположенными между Землей и Солнцем.

Об этом пишут на сайте Space.com.

Когда наблюдать за феноменом

Зодиакальный свет иначе называют пирамидой, освещающей ночное небо над Землей. Оно является результатом отражения солнечного света от пыли, летающей между Землей и Солнцем.

Поймать зодиакальный свет не так просто, потому что он хорошо виден только на темном ночном небе. Никакой искусственный свет не должен вам мешать. Кроме того, явление можно увидеть только в течение 90 минут после заката.

Зодиакальный свет имеет вид полосы, простирающейся от горизонта к западу и следующей воображаемой восточной линии на небе, которая называется "эллиптикой".

Увидеть его на небе можно было уже с 9 марта, однако продлится до 21!

К тому же, в течение этого времени две самые яркие планеты Венера и Юпитер находятся на западе после того, как солнце сядет. То есть у вас появляется уникальная возможность поймать зрением сразу два небесных явления.

Если вы пропустите зодиакальный свет весной, осенью будет еще одна возможность увидеть его в Северном полушарии. Лучше разглядеть эту пирамиду можно до рассвета с конца августа до начала ноября.

Зодиакальный свет на ночном небе (фото: 24tv.ua; zn.ua)

Раньше мы рассказывали, как правильно фотографировать разные космические явления.

Кстати, если вы пропустили "парад планет", смотрите, каким было это чудо на небе.

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