Астроном дав поради українцям, які хочуть сфотографувати "поцілунок" Юпітера і Венера

1 та 2 березня вночі на небі будуть з'єднуватися дві планети Юпітер і Венера. Для того, щоб побачити так званий "поцілунок", не потрібно мати спеціального обладнання. Спостерігати з'єднання можна неозброєним оком з будь-якої точки планети.

А як зробити вдале фото унікального космічного явища, розповів астроном Володимир Кажанов на своїй сторінці у Facebook .

Правила якісного фото небесних світил

Шукайте планети на заході після заходу Сонця.

Використовуйте штатив або кріплення камери, якщо маєте його

Експериментуйте з налаштуваннями камери: автоматичний режим, профі, різна експозиція, різне ISO, різна діафрагма тощо.

Якщо будете знімати фотоапаратом, спробуйте різні об'єктиви.

Якщо біля вас є місця, де можна зняти вид планет над панорамою міста, річки, озера, сходіть туди обов'язково. Тоді кадр вийде неймовірним!

Якщо є телескоп чи інший оптичний прилад, ви зможете побачити супутники Юпітера. Вони мають вигляд смуг хмар на планеті.

Що відомо про з'єднання планет

Протягом двох ночей 1 та 2 березня на зоряному небі можна спостерігати з'єднання Юпітера та Венери, які протягом кількох тижнів поступово наближалися один до одного.

Проте насправді це оптичне явище, адже планети нікуди не рухаються та залишаються на своїх орбітах. Завдяки орбітальним схемам Землі, Юпітера та Венери подібні з'єднання відбуваються приблизно раз на рік.

Щоб розрізнити дві планети, звертайте увагу на яскравість. Юпітер сяятиме вдвічі яскравіше за зорю Сіріус, а Венера - у шість разів яскравіше за Юпітера.

Якщо маєте бінокль, обов'язково скористайтеся, адже в нього можна буде розглянути навіть три найбільші супутники Юпітера: Іо, Ганімед і Калісто.

А ось, який вигляд має сам поцілунок через телескоп: