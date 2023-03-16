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У березні українці можуть спостерігати незвичайне небесне явище: названо точні дати

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Четвер 16 березня 2023 11:13
У березні українці можуть спостерігати незвичайне небесне явище: названо точні дати Такий вигляд має зодіакальне світло на небі (фото: pexels.com)
Автор: Юлія Гаюк

У березні всі мешканці планети Земля зможуть спостерігати за дивовижним небесним явищем - зодіакальним світлом. Воно виникає в результаті відображення сонячного світла частинками пилу, які розташовані між Землею та Сонцем.

Про це пишуть на сайті Space.com.

Коли спостерігати за феноменом

Зодіакальне світло інакше називають пірамідою, яка освітлює нічне небо над Землею. Воно є результатом відбивання сонячного світла від пилу, який літає між Землею та Сонцем.

Спіймати зодіакальне світло не так просто, тому що добре видно його лише на темному нічному небі. Ніяке штучне світло не повинно вам заважати. Крім того, явище можна побачити лише протягом 90 хвилин після заходу сонця.

Зодіакальне світло має вигляд смуги, що тягнеться від горизонту на захід і слідує уявній східній лінії на небі, яка називається "еліптикою".

Побачити його на небі можна було вже з 9 березня, проте триватиме воно аж до 21!

До того ж протягом цього часу дві найяскравіші планети Венера та Юпітер перебувають на заході після того, як сонце сяде. Тобто у вас з'являється унікальна можливість зловити зором відразу два небесних явища.

Якщо ви пропустите зодіакальне світло навесні, восени буде ще одна можливість побачити його в Північній півкулі. Найкраще роздивитися цю піраміду можна до світанку з кінця серпня та до початку листопада.

У березні українці можуть спостерігати незвичайне небесне явище: названо точні датиУ березні українці можуть спостерігати незвичайне небесне явище: названо точні дати

Зодіакальне світло на нічному небі (фото: 24tv.ua; zn.ua)

Раніше ми розповідали, як правильно фотографувати різні космічні явища.

До речі, якщо ви пропустили "парад планет", дивіться, яким було це диво на небі.

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