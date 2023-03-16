ua ru
Чт, 16 марта News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В марте украинцы могут наблюдать необычное небесное явление: названы точные даты

Новина українською →
Четверг 16 марта 2023 11:13
В марте украинцы могут наблюдать необычное небесное явление: названы точные даты Так выглядит зодиакальный свет на небе (фото: pexels.com)
Автор: Юлия Гаюк

В марте все обитатели планеты Земля смогут наблюдать за удивительным небесным явлением - зодиакальным светом. Оно возникает в результате отражения солнечного света частицами пыли, расположенными между Землей и Солнцем.

Об этом пишут на сайте Space.com.

Когда наблюдать за феноменом

Зодиакальный свет иначе называют пирамидой, освещающей ночное небо над Землей. Оно является результатом отражения солнечного света от пыли, летающей между Землей и Солнцем.

Поймать зодиакальный свет не так просто, потому что он хорошо виден только на темном ночном небе. Никакой искусственный свет не должен вам мешать. Кроме того, явление можно увидеть только в течение 90 минут после заката.

Зодиакальный свет имеет вид полосы, простирающейся от горизонта к западу и следующей воображаемой восточной линии на небе, которая называется "эллиптикой".

Увидеть его на небе можно было уже с 9 марта, однако продлится до 21!

К тому же, в течение этого времени две самые яркие планеты Венера и Юпитер находятся на западе после того, как солнце сядет. То есть у вас появляется уникальная возможность поймать зрением сразу два небесных явления.

Если вы пропустите зодиакальный свет весной, осенью будет еще одна возможность увидеть его в Северном полушарии. Лучше разглядеть эту пирамиду можно до рассвета с конца августа до начала ноября.

В марте украинцы могут наблюдать необычное небесное явление: названы точные датыВ марте украинцы могут наблюдать необычное небесное явление: названы точные даты

Зодиакальный свет на ночном небе (фото: 24tv.ua; zn.ua)

Раньше мы рассказывали, как правильно фотографировать разные космические явления.

Кстати, если вы пропустили "парад планет", смотрите, каким было это чудо на небе.

Читайте РБК-Украина в Google News
Парад планет науковці Знаки Зодиака