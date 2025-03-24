Оновлення Windows 10 перетворює комп'ютери на "цегли": названа причина

Windows 10, як і раніше, залишається однією з найстабільніших версій ОС, тому багато користувачів не бачать сенсу переходити на Windows 11. Однак оновлення KB5053606, випущене цього місяця, викликає проблеми і занепокоєння серед користувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на технологічний сайт PCWorld .

Деякі користувачі взагалі не можуть встановити це оновлення - процес переривається з помилками, такими як 0x80070020. В інших встановлення займає незвично багато часу, що дивно для невеликого оновлення, яке не містить нових функцій.

Є й ті, у кого оновлення встановлюється автоматично, навіть якщо автозавантаження відключено в налаштуваннях. Варто зазначити, що KB5053606 - це важливе оновлення безпеки, тому Windows 10 за замовчуванням повинна встановлювати його автоматично.

Але для тих, кому вдалося встановити KB5053606, проблеми тільки починаються. Користувачі скаржаться на зникнення іконок з панелі завдань, скидання користувацьких налаштувань робочого столу до заводських параметрів, а також на уповільнення роботи системи. У деяких спостерігається затримка введення з клавіатури, через що Windows 10 починає працювати з помітними гальмами.

Комп'ютери на Windows 10, які активно використовуються в корпоративному секторі, також зіткнулися з несправностями принтерів. "Наші клієнти отримали KB5053606 вчора, і все працювало нормально, поки вони не перезапустили систему. Після перезапуску щось ламається в профілі користувача. Диспетчер друку починає працювати з перебоями: завантаження сильно сповільнюється, програми вилітають, а принтери не передаються в Citrix.", - заявив один із користувачів.

На сторінці підтримки оновлення Microsoft визнала проблеми з Citrix і USB-принтерами, але інші неполадки поки не коментує. Наразі рішень немає, тому користувачам залишається чекати виправлень.

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