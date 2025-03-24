Обновление Windows 10 превращает компьютеры в "кирпичи": названа причина

Windows 10 по-прежнему остается одной из самых стабильных версий ОС, поэтому многие пользователи не видят смысла переходить на Windows 11. Однако обновление KB5053606, выпущенное в этом месяце, вызывает проблемы и беспокойство среди пользователей.

Некоторые пользователи вообще не могут установить это обновление - процесс прерывается с ошибками, такими как 0x80070020. У других установка занимает необычно много времени, что странно для небольшого обновления, не содержащего новых функций.

Есть и те, у кого обновление устанавливается автоматически, даже если автозагрузка отключена в настройках. Стоит отметить, что KB5053606 - это важное обновление безопасности, поэтому Windows 10 по умолчанию должна устанавливать его автоматически.

Но для тех, кому удалось установить KB5053606, проблемы только начинаются. Пользователи жалуются на исчезновение иконок с панели задач, сброс пользовательских настроек рабочего стола к заводским параметрам, а также на замедление работы системы. У некоторых наблюдается задержка ввода с клавиатуры, из-за чего Windows 10 начинает работать с заметными тормозами.

Компьютеры на Windows 10, которые активно используются в корпоративном секторе, также столкнулись с неисправностями принтеров. "Наши клиенты получили KB5053606 вчера, и все работало нормально, пока они не перезапустили систему. После перезапуска что-то ломается в профиле пользователя. Диспетчер печати начинает работать с перебоями: загрузка сильно замедляется, программы вылетают, а принтеры не передаются в Citrix.", - заявил один из пользователей

На странице поддержки обновления Microsoft признала проблемы с Citrix и USB-принтерами, но остальные неполадки пока не комментирует. На данный момент решений нет, поэтому пользователям остается ждать исправлений.

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