На березі затоки у Києві облаштують парк за 20 мільйонів. Ось яким він буде

"Київзеленбуд" оголосив 2 тендери на оновлення благоустрою в парку "Прибережний" на Дніпровській набережній. Загальна сума капітального оновлення зеленої зони становить 21 млн. грн.
Це засвідчують дані на сайті Prozorro.
Парк "Прибережний" розташований у районі затоки Берковщина у Дарницькому районі. За першим тендером роботи мають провести до кінця 2023 року. Вони обійдуться у суму до 14 млн 584 тис. 350 грн. Аукціон запланований на 21 березня 2023 року.
В перший етап реконструкції у парку мають прокласти поліетиленові труби із розпилювачами води для поливу рослин. Також очистять від сміття ділянку "солярію" та засиплють її піском.
У парку планують встановити стенд із дороговказами та 10 нових світлодіодних світильників, облаштують помпову станцію для поливу рослин.
Також за ці гроші мають провести електрику до громадської вбиральні, нанести розмітки на дороги та викласти тактильну плитку для незрячих пішоходів.
Також спорудять вхід до парку з окремих конструкцій зі світильниками. Поряд встановлять інсталяцію з казковим героєм.
У парку розмістять 6 шезлонгів, вимостять пішохідні доріжки і облаштують велопарковки. Також буде зроблять оглядовий майданчик.
Так може виглядати парк після реконструкції (скриншот із відео)
Згідно з іншим тендером, роботи на суму 6 млн 804 тис. 899 грн. мають виконати до кінця року.
За ці гроші проведуть електропроводку у парку. Встановлять пожежний гідрант, лічильники води, облаштують каналізацію у громадській вбиральні.
Також у рамках оновлення парку замінять майже 160 кв. м. доріг. Також заплановано ряд й інших робіт.
Раніше ми писали про те, що на столичній багатоповерхівці помітили незаконну надбудову, яка може обвалитися.
Читайте також про те, коли у Києві добудують хвилеподібний міст.