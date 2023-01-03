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Бережіть голови! На Землю насувається магнітна буря

Магнітна буря у січні 2023 року (Колаж РБК-Україна)
Автор: Анна Шиканова

Найближчими днями геомагнітна обстановка буде напруженою. Можливе погіршення самопочуття та головний біль у багатьох людей на планеті. Буря протримається кілька днів, але її рівень буде не дуже високим.

Коли очікується магнітна буря та чим можна допомогти своєму організму – читайте у матеріалі Styler.

Коли буде магнітна буря

Магнітна буря середньої інтенсивності з індексом 4 очікується у середу, 4 січня. Вона буде затяжною, і магнітосфера повернеться до спокійного стану лише ближче до суботи.

Рівень цієї бурі – 4, а це означає, що очікуються невеликі геомагнітні коливання. Однак такої бурі достатньо, щоб з'явився головний біль та погіршення самопочуття.

Скріншот (gismeteo.ua)

Які незручності може спричинити магнітна буря

Зазвичай у дні магнітних бур погіршення самопочуття відчувають люди похилого віку, метеочутливі та люди з хронічними захворюваннями.

Як проявляється:

  • Головний біль, запаморочення, туман у голові
  • Стрибки тиску та порушення серцебиття
  • Сильна сонливість, безсоння, порушення сну
  • Проблеми із засипанням та пробудженням
  • Різкі перепади настрою, дратівливість, емоційність
  • Апатія, підвищена втома, слабкість
  • Агресія, депресія, тривожність
  • Ломота в суглобах, біль у тілі
  • Порушення концентрації
  • Загострення хронічних захворювань, біль у місцях старих переломів чи травм

Чим можна допомогти своєму організму

У дні магнітних бур потрібно ретельніше стежити за своїм здоров'ям. Варто повноцінно висипатися та більше відпочивати. Також рекомендується знизити психоемоційні, фізичні та психологічні навантаження.

Вранці підбадьоритися допоможе контрастний душ і зарядка, невелика прогулянка свіжим повітрям. Намагайтеся не налягати на каву, замініть її чаєм, трав'яними відварами.

Повноцінно харчуйтеся – у раціоні мають бути овочі, фрукти, каші. А ось від фастфуду та шкідливої їжі, а також від алкоголю – варто утриматися.

Увечері допоможе розслаблююча ванна, прогулянка на свіжому повітрі та спокійне проведення часу - без емоційних фільмів та читання новин.

Постарайтеся у такі дні не вплутуватися в конфлікти, не сваритися та не піддаватися на провокації з агресією.

Людям із хронічними захворюваннями варто більше відпочивати та тримати під руками необхідні ліки.

До речі, раніше ми писали про те, скільки буде магнітних бур у січні 2023 року.

А ще розповідали про те, на які хвороби можуть вказувати холодні руки.

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Магнітна буряголовная боль