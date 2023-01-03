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Берегите головы! На Землю надвигается магнитная буря

Магнитная буря в январе 2023 года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

В ближайшие дни геомагнитная обстановка будет напряженной. Возможно ухудшение самочувствия и головные боли у многих людей на планете. Буря продержится несколько дней, но ее уровень будет не очень высоким.

Когда ожидается магнитная буря и чем можно помочь своему организму - читайте в материале Styler.

Когда будет магнитная буря

Магнитная буря средней интенсивности с индексом 4 ожидается в среду, 4 января. Она будет затяжной, и магнитосфера вернется в спокойное состояние только ближе к субботе.

Уровень этой бури - 4, а это значит, что ожидаются небольшие геомагнитные колебания. Однако такой бури достаточно, чтобы появились головные боли и ухудшение самочувствия.

Скриншот (gismeteo.ua)

Какие неудобства может вызвать магнитная буря

Обычно в дни магнитных бурь ухудшение самочувствия чувствуют пожилые люди, метеочувствительные и люди с хроническими заболеваниями.

Как проявляется:

  • Головная боль, головокружение, туман в голове
  • Скачки давления и нарушение сердцебиения
  • Сильная сонливость, бессонница, нарушение сна
  • Проблемы с засыпанием и пробуждением
  • Резкие перепады настроения, раздражительность, эмоциональность
  • Апатия, повышенная усталость, слабость
  • Агрессия, депрессия, тревожность
  • Ломота в суставах, боль в теле
  • Нарушение концентрации
  • Обострение хронических заболеваний, боль в местах старых переломов или травм

Чем можно помочь своему организму

В дни магнитных бурь нужно более тщательно следить за своим здоровьем. Стоит полноценно высыпаться и больше отдыхать. Также рекомендуется снизить психоэмоциональные, физические и психологические нагрузки.

Утром взбодриться поможет контрастный душ и зарядка, небольшая прогулка по свежему воздуху. Постарайтесь не налегать на кофе, замените его чаем, травяными отварами.

Полноценно питайтесь - в рационе должны быть овощи, фрукты, каши. А вот от фастфуда и вредной пищи, а также от алкоголя - стоит воздержаться.

Вечером поможет расслабляющая ванна, прогулка на свежем воздухе и спокойное времяпровождение - без эмоциональных фильмов и чтения новостей.

Постарайтесь в такие дни не ввязываться в конфликты, не ссориться и не поддаваться на провокации с агрессией.

Людям с хроническими заболеваниями стоит больше отдыхать и держать под руками необходимые лекарства.

Кстати, ранее мы писали о том, сколько будет магнитных бурь в январе 2023.

А еще рассказывали о том, на какие болезни могут указывать холодные руки.

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Магнитная буряголовная боль