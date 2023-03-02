Березень принесе велику радість цим знакам Зодіаку: хто у списку щасливчиків

Лев

На початку весни вам судилося стати улюбленцями зірок. Це дозволить швидко і легко закрити старі проєкти й відразу розпочати абсолютно нові. Завдяки Юпітеру в Овні ви можете дозволити собі будь-які пригоди – поїздки, відпочинок чи зміну роботи. Під час ухвалення рішень не забувайте прислухатися до своєї інтуїції.

Березень стане для вас гарячим місяцем і багато блокувань, які раніше заважали, підуть. І ви зможете скористатися цим періодом для змін у своєму житті. З 7 березня дуже серйозно перегляньте свої плани найближчим часом. Можливо, доведеться щось перебудувати.

Терези

З 2 березня ви станете ніжнішими та чутливішими. Юпітер в Овні почне вас підштовхувати до пошуку почуття незалежності. Настає період, коли варто подбати про себе і зайнятися тим, що вам подобається і від чого змушені були відмовлятися останнім часом. А після 7 березня на вас чекають помітні зміни в різних аспектах життя.

Скористайтеся цим періодом, щоб виявити об'єктивність у питаннях організації, зокрема – вашого кар'єрного плану та ваших фінансів. Ви матимете можливість познайомитися з новими людьми, які розділятимуть ті самі ідеї та з якими у вас з'явиться міцний зв'язок.

Риби

Весна почнеться для вас на позитивній ноті й принесе вам плавні та обнадійливі зміни. Ви будете більш впевнені у своєму спілкуванні та відчуєте турботу від людей, які вам небайдужі. У Повний місяць варто приділити час своєму особистому життю, а також здоров'ю - розумовому, психологічному та фізичному.

Найближчого місяця на вас чекають прекрасні зміни. На перший погляд, вам стане страшно від усіх подій, але згодом ви зрозумієте, що це саме те, що вам потрібно. Зірки будуть на вашому боці, тож нічого не бійтеся. Тим більше, що у вас є всі шанси зустріти споріднену душу.