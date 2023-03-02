Март принесет большую радость этим знакам Зодиака: кто в списке счастливчиков

Лев

В начале весны вам суждено стать любимчиками звезд. Это позволит быстро и легко закрыть старые проекты и тут же начать совершенно новые. Благодаря Юпитеру в Овне вы можете позволить себе любые приключения - поездки, отдых или смену работы. Во время принятия решений не забывайте прислушиваться к своей интуиции.

Март станет для вас горячим месяцем и многие блокировки, которые ранее мешали, уйдут. И вы сможете воспользоваться этим периодом для изменений в своей жизни. С 7 марта очень серьезно пересмотрите свои планы на ближайшее время. Возможно, придется что-то перестроить.

Весы

Со 2 марта вы станете более нежными и чувствительными. Юпитер в Овне начнет вас подталкивать к поиску чувства независимости. Наступает период, когда стоит позаботиться о себе и заняться тем, что вам нравится и от чего вы вынуждены были отказываться в последнее время. А после 7 марта вас ждут заметные изменения в различных аспектах жизни.

Воспользуйтесь этим периодом, чтобы проявить объективность в вопросах организации, в частности - вашего карьерного плана и ваших финансов. У вас будет возможность познакомиться с новыми людьми, которые будут разделять те же идеи и с которыми у вас появится прочная связь.

Рыбы

Весна начнется для вас на позитивной ноте и принесет вам плавные и обнадеживающие изменения. Вы будете более уверенны в своем общении и почувствуете заботу от людей, которые вам небезразличны. В Полнолуние стоит уделить время своей личной жизни, а также здоровью - умственному, психологическому и физическому.

В ближайший месяц вас ждут прекрасные перемены. На первый взгляд вам станет страшно от всех событий, но со временем вы поймете, что это именно то, что вам было нужно. Звезды будут на вашей стороне, поэтому ничего не бойтесь. Тем более, что у вас есть все шансы встретить родственную душу.