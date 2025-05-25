Береза, амброзія чи полин? Які українські рослини викликають найсильнішу алергію

Які рослини викликають алергію

За словами медика, найчастішими алергенами в Україні є пилок таких дерев та рослин:

берези, вільхи, ліщини (березень-травень)

пилок лугових трав - тимофіївка, грястиця, пажитниця (травень-липень)

пилок бур'янів, таких як амброзія та полин (липень-вересень)

Чи можна за симптомами зрозуміти, на яку рослину алергія

Симптоми алергії на пилок та інші алергени будуть однаковими, а саме нежить, чхання, свербіж носа та очей. Однак, за сезонністю саме алерголог може визначити, на які саме рослини у людини алергія.

"Для алергії може бути цілком характерною поява симптомів вже в дорослому віці, як в підлітковому, так і у людей старше. Особливо алергія на пилок", - зазначила експерт.

До основних симптомів сезонної алергії відносять нежить, закладеність носа, чхання, свербіж носа, очей та горла, кашель, головний біль та відчуття ніби розпирання в обличчі.

Якщо симптоми з’являються в певному місці (наприклад, на дачі або в місті) - можливо, справа у локальній рослинності.

Додамо, що для більш точного визначення проводять: