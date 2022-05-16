Вагітним слід берегти себе від цього захворювання: може призвести до викидня
Краснуха - це вірусне захворювання, яке вважається "дитячою" хворобою. Однак, вона дуже небезпечна для вагітних жінок.
Про це повідомляє МОЗ України у Facebook.
Краснуха - це гостре інфекційне захворювання, яке передається повітряно-крапельним шляхом.
Серед основних симптомів лікарі виділяють:
- рожева або червона висипка на обличчі та тулубі;
- збільшення лімфатичних вузлів:
- підвищена температура тіла;
- кон'юнктивіт;
- нежить та головний біль.
В чому небезпека для вагітних
Лікарі кажуть, що інфікування особливо в першому триместрі, може призвести до викидня, мертвонародження або народження дитини із синдромом вродженої краснухи.
Також ймовірність передачі вірусу плоду на початку вагітності становить 90%.
До того ж у дітей із синдромом вродженої краснухи можуть виникати:
- патології очей, органів слуху, серця та мозку;
- довічні форми інвалідності (аутизм, цукровий діабет та дисфункція щитоподібної залози).
Як захиститися від краснухи
Важливо пам'ятати, що запобігти хворобі можна лише за допомогою вакцинації.
Зазначається, що в Україні щеплення проводять двічі:
- в 1 рік вводиться перша доза вакцини;
- в 6 років вводять другу дозу.
Окрім того, вакцинація проводиться трикомпонентною вакциною КПК, яка забезпечує імунітет від кору, паротиту (свинки) та краснухи.
Раніше ми повідомляли, що МОЗ опублікував список інфекцій, від яких бажано вакцинуватись під час війни.
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