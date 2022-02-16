"Вагітних змушують воювати": Росія поширює новий фейк про ЗСУ

Росія почала поширювати новий фейк щодо Збройних сил України. У РФ заявляють, що в українську армію нібито примусово забирають жінок, які перебувають на 6-7 місяці вагітності.

Про це розповів начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, повідомляє сайт міста Харкова.

"На сьогоднішній день одне з найбільш "цікавих" інформаційних повідомлень, яке почали поширювати в Бєлгороді, було про те, що вагітних жінок на 6-7 місяці примусово забирають в ЗСУ, змушують йти і воювати", - заявив Дудін. Він також зазначив, що Росія постійно намагається розхитати ситуацію. Росія поширює новий фейк про ЗСУ