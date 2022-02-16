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"Вагітних змушують воювати": Росія поширює новий фейк про ЗСУ

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Харків, Середа 16 лютого 2022 22:12
"Вагітних змушують воювати": Росія поширює новий фейк про ЗСУ Фото: Росія поширює новий фейк про ЗСУ (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Styler

Росія почала поширювати новий фейк щодо Збройних сил України. У РФ заявляють, що в українську армію нібито примусово забирають жінок, які перебувають на 6-7 місяці вагітності.

Про це розповів начальник Управління Служби безпеки України в Харківській області Роман Дудін, повідомляє сайт міста Харкова.

"На сьогоднішній день одне з найбільш "цікавих" інформаційних повідомлень, яке почали поширювати в Бєлгороді, було про те, що вагітних жінок на 6-7 місяці примусово забирають в ЗСУ, змушують йти і воювати", - заявив Дудін.

Він також зазначив, що Росія постійно намагається розхитати ситуацію.

Росія поширює новий фейк про ЗСУ

Нагадаємо, секретар РНБО України Олексій Данилов розповів правду про свою 89-річну матір, яка їздила в окупований Луганськ. При цьому він розвінчав фейк про те, що нібито вона залишилася одна в Лугаснкой області.

Чиновник заявив, що його мати перебуває зараз в Києві, і спростував інформацію, яка була опублікована в деяких ЗМІ, про те, що Данилов залишив матір напризволяще.

Ми також писали про те, що аферисти з РФ розкручують у соцмережах нову схему з українським Монобанком. Щоб привернути увагу українців зловмисники використовують фото одного із співзасновників Монобанку Олега Гороховського.

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Збройні сили України фейк
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