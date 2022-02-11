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Данилов развенчал фейки про покинутую в оккупированном Луганске маму: "спокойно к этому отношусь"

Новина українською →
Пятница 11 февраля 2022 22:39
Данилов развенчал фейки про покинутую в оккупированном Луганске маму: "спокойно к этому отношусь" Фото: Алексей Данилов, секретарь СНБО (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владимир Костырин

Секретарь СНБО Украины Алексей Данилов рассказал о своей маме, которая ездила в оккупированный российско-террористическими НВФ Луганск, и развенчал фейковые сообщения о том, якобы она там осталась в застенках.

Об этом Данилов высказался 11 февраля на брифинге по итогам выездного заседания СНБО в Харькове.

Отвечая на вопросы журналистов после мероприятия, чиновник отметил, что его 89-летняя мама находится в Киеве, а не в захваченном "ЛНРовцами" областном центре Луганской области.

Данилов опроверг информацию, распространяемою в некоторых СМИ, о том, якобы оставил родительницу в Луганске без денег.

"У меня никаких проблем в семье нет. Моя мама живет в Киеве. Она временно находилась в Луганске. И если вам это интересно, то я вам могу об этом рассказать", - высказался секретарь СНБО, уроженец Красного Луча.

По его словам, мужчина, который ухаживал за квартирой матери - скончался, после чего пенсионерка "была вынуждена туда поехать для того, чтобы передать документы на продажу своей квартиры в Луганске".

"То, что ее поймали негодяи, о которых выговорите на русском языке", - высказался Данилов.

Секретарь СНБО убежден, что ложную информацию о том, что он якобы покинул свою мать в оккупированном Луганске, распространяет РФ и ее спецслужбы, а сам же Данилов к такой чепухе "относится спокойно".

"И то, что эти глупости, которые начинает распространять Россия и ФСБ через своих подчиненных, я спокойно к этому отношусь. Мне очень странно, когда молодые люди начинают это распространять. Если вы считаете, что вам это приятно, и если вам из этого польза - желаю здоровья", - добавил чиновник.

Видео: секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, где живет его мама, и почему она ездила в оккупированный Луганск

Ранее Алексей Данилов прокомментировал угрозу вторжения России в Украину, и признался, что не понимает - "зачем россиянам эти хлопоты".

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