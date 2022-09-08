Беременные могут получать бесплатные медицинские услуги: список

В Украине программа медицинских гарантий покрывает медицинское наблюдение за беременностью.
Об этом украинцам рассказали в Национальной службе здоровья.
Беременная может обратиться за медицинской помощью к семейному врачу или к акушеру – направление для этого не нужно.
Программа медгарантий покрывает следующие услуги для беременных.
Также направление не требуется при самообращении или доставлении экстренной медицинской помощи бригадой.
Читайте также, список врачей, к которым можно обращаться без направления.
Ранее мы писали, что врачи рассказали украинцам о тяжелой вирусной инфекции, от которой спасет прививка.