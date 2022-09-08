Вагітні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги: список

В Україні програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю.
Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.
Вагітна може звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або до акушера - направлення для цього не потрібно.
Програма медгарантій покриває наступні послуги для вагітних.
Також направлення не потрібно при самозверненні або доставленні екстреної медичної допомоги бригадою.
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