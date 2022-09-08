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Вагітні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги: список

Фото: на які медпослуги може розраховувати вагітна жінка (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

В Україні програма медичних гарантій покриває медичне спостереження за вагітністю.

Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.

Вагітна може звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або до акушера - направлення для цього не потрібно.

Програма медгарантій покриває наступні послуги для вагітних.

Які послуги для вагітних безкоштовні

  • Консультації лікаря,
  • спостереження за станом здоров'я вагітної і плода;
  • проведення лабораторних та інструментальних обстежень (в т. ч. УЗД);
  • направлення на додаткові обстеження або консультацію до інших лікарів-фахівців, а також госпіталізацію (при необхідності);
  • При ускладненій вагітності лікар направить спостерігатися в гінекологічне або відділення патології вагітності пологового будинку або спеціалізованого акушерського стаціонару.

Також направлення не потрібно при самозверненні або доставленні екстреної медичної допомоги бригадою.

Допомога вагітної в стаціонарі безкоштовна і включає в себе:

  • спостереження;
  • обстеження;
  • лікування з урахуванням лікарських засобів з Нацпереліку та витратних матеріалів;
  • харчування.

Читайте також, список лікарів, до яких можна звертатися без направлення.

Раніше ми писали, що лікарі розповіли українцям про важку вірусну інфекції, від якої врятує щеплення.

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Мінстерство охорони здоров'я України