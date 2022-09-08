Вагітні можуть отримувати безкоштовні медичні послуги: список

Про це українцям розповіли в Національній службі здоров'я.

Вагітна може звернутися за медичною допомогою до сімейного лікаря або до акушера - направлення для цього не потрібно.

Програма медгарантій покриває наступні послуги для вагітних.

Які послуги для вагітних безкоштовні

Консультації лікаря,

спостереження за станом здоров'я вагітної і плода;

проведення лабораторних та інструментальних обстежень (в т. ч. УЗД);

направлення на додаткові обстеження або консультацію до інших лікарів-фахівців, а також госпіталізацію (при необхідності);

При ускладненій вагітності лікар направить спостерігатися в гінекологічне або відділення патології вагітності пологового будинку або спеціалізованого акушерського стаціонару.

Також направлення не потрібно при самозверненні або доставленні екстреної медичної допомоги бригадою.

Допомога вагітної в стаціонарі безкоштовна і включає в себе: