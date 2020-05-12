Беременные и тяжелобольные: в ЮАР из-за карантина застряли 17 украинцев

В ЮАР застряли 17 украинцев, который не могут покинуть страну из-за карантина. Среди них есть беременная женщина. У многих уже просрочены визы. При этом у людей есть билеты на руках, но рейсы обратно в Украину постоянно переносятся.

Украинцы также написали письмо министру иностранных дел Украины с просьбой оказать им помощь. По словам украинца Сергея Блажко, в ЮАР осталась женщина, которой нужны специальные медикаменты из-за хронического заболевания, беременная девушка, женщина с маленьким ребенком и другие.

Мужчина также рассказал о том, что посольство Украины в ЮАР хоть и ведет с ними диалог, но все же не может организовать рейс для эвакуации украинцев. При этом люди готовы оплатить билеты, и придерживаться самоизоляции по возвращению домой. Они только просят, чтобы государство организовало рейс из Йоханнесбурга.

По словам Сергея, в соседних странах Африки есть и другие украинцы, которые хотят попасть домой, но украинские власти им никак не помогают.

"Вы знаете, как в Африке относятся к белым во время эпидемии коронавируса? Людей нужно спасать срочно. Почему РФ смогла организовать рейс 13 мая для эвакуации своих граждан, а украинская власть до сих пор не смогла этого сделать? 17 человек, это не сотни как в Таиланде, Гоа или Бали. Но они тоже люди и граждане Украины", - написал украинец.

Скриншот с Facebook

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